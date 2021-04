Regeringen lægger op til flere nye sjællandske motorveje og opgraderinger af jernbane-opgraderinger i transportudspil til 170 milliarder kroner. Her ses - fra venstre - indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, finansminister Nicolai Wammen og transportminister Benny Engelbrecht. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix Foto: Vijay Chaudhury/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Send til din ven. X Artiklen: Flere penge til motorveje og jernbaner: Se projekterne her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere penge til motorveje og jernbaner: Se projekterne her

Sjælland - 08. april 2021 kl. 13:06 Af Lars Jørgensen og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Den samlede danske verdenspresse var torsdag samlet foran Novo Nordisk i et industrikvarter i Kalundborg. Her fremlagde regeringen, til lyden af måger og larm fra de nærliggende fabrikshaller, dens nye plan for investeringer i den danske infrastruktur. Investeringer, som løber op i 170 milliarder kroner.

- Det her er en plan, som er Co2-neutral. Faktisk er der en lille Co2-gevinst med det, vi lægger frem i dag, sagde finansminister Nicolai Wammen, som lagde vægt på, at investeringerne skal komme alle danskere til gode.

- Bor man i et landdistrikt og er en børnefamilie, hvor der skal hentes og bringes hver dag, kan det være svært at få hverdagen til at hænge sammen, hvis man skal vente i kø hver dag. Derfor præsenterer vi i dag en plan, som skal binde Danmark bedre sammen for den enkelte familie, siger finansminister Nicolai Wammen.

Engelbrecht: Transport er nøglen i hverdagen Samme holdning har transportminister Benny Engelbrecht :

- Transport er nøglen, der får vores hverdag og fritidsliv til at hænge sammen, sagde han.

- Jeg er glad for, at vi i dag står og præsenterer den mest omfattende investering i infrastruktur nogensinde, sagde Benny Engelbrecht.

Han nævnte kapacitetsudvidelsen og hastighedsreguleringen ved Ringsted, som et af de punkter i planen, hvor man kommer til at mærke en forandring.

- Den betyder, at man kommer til at spare 12 minutter mellem Ringsted og Odense. Ringsted er et knudepunkt, så gevinsten tilfalder ikke bare Ringsted, men hele landet, siger Benny Engelbrecht.

S-regionsrådsformand: Glad og skuffet I regeringens udspil er der lagt op til flere nye motorveje på Sjælland, eller opgraderinger af eksisterende motortrafikveje til motorvej.

Udvalgte sjællandske projekter Veje:

Motorvej til Kalundborg

Motorvej Næstved-Rønnede.

Motorvej til Frederikssund

Forundersøgelse af en sjællandsk tværforbindelse Næstved-Kalundborg over Slagelse.

Udvidelse af Hillerød-motorvejen.

Opgradering af Rute 6 Solrød-Roskilde.

Omfartsvej til Stevns



Tog:

Ny Ring syd-jernbane Ny Ellebjerg-Kalvebod Brygge i København, der giver direkte tog fra Nordvestsjælland og Vestsjælland over Roskilde til Københavns Lufthavn og Ørestaden uden om Københavns Hovedbanegård.

Penge til en opgradering omkring Ringsted Station, der skal sikre, at tog mellem Øst- og Vest-danmark og til Femern kan køre uden om Ringsted Station.

En forlængelse af S-togsbanen mellem København og Taastrup til Roskilde.

Opgradering af strækningen Køge-Køge Nord, der åbner op på kvarterdrift på lokalbanen Østbanen Roskilde-Køge-Faxe Ladeplads/Rødvig.

En skinnerenovering af Østbanen er derimod ikke nævnt i udspillet.

Renovering af landets togstationer.



Elbiler:

Der skal afsættes 500 mio. kr. til 670 ladepladser til elbiler i områder, hvor markedet ikke selv kommer ud.

Regionsrådsformand Heino Knudsen jubler over udsigten til, at motorvejene til Kalundborg og mellem Næstved og Rønnede er med i udspillet. Det samme gælder en forundersøgelse af en sjællandsk tværforbindelse mellem Næstved og Kalundborg over Slagelse.

De tre projekter har nemlig stået øverst på den fælles ønskeliste over infrastrukturprojekter, som Region Sjælland og regionens 17 kommuner har kæmpet for i flere år.

- Jeg er rigtig glad for, at vores øverste vejprioriteringer alle er kommet med i regeringens udspil. Det er rigtig positivt, siger Heino Knudsen, der i samme åndedrag tilføjer, at han på et område er dybt skuffet over regeringens udspil, når det gælder den kollektive trafik.

Lokalbanen Østbanen, hvis skinner er nedslidte og skal skiftes ud snarest, hvis ikke banen skal lukke, er ikke nævnt med et ord i udspillet.

- Det er jeg meget skuffet over. Det er nu, der skal ske noget, hvis ikke projektet skal blive forsinket og gå i stå, siger Heino Knudsen.

Han tilføjer dog, at han glæder sig over, at regeringen har tænkt sig, at udvide flaskehalsen på jernbanestrækningen Køge-Køge Nord. Det åbner nemlig på sigt op for tog hvert kvarter på Østbanen.

- Hvis det projekt gennemføres, så åbner det store muligheder for Østbanen. Men det kræver jo også, at der er skinner at køre på, siger han.

Forbedringer for jernbanen Selv om der er lagt op til meget motorvej i regeringens udspil, er der også forbedringer af jernbanen med i udspillet.

Dels vil regeringen forlænge S-togsbanen København-Høje Taastrup til Roskilde.

Der skal bygges en ny jernbane, Ring Syd, mellem Ny Ellebjerg og Kalvebod i København, som kan lede tog fra Roskilde uden om København H og direkte til Københavns Lufthavn og Hovedstaden.

Så skal der også afsat penge til at udvide kapaciteten omkring jernbaneknudepunktet Ringsted station. Stationen udgør i dag en flaskehals for togtrafikken mellem Øst- og Vestdanmark og den fremtidige Femern Bælt-forbindelse. her skal man finde en løsning, der leder de gennemkørende tog uden om stationen og Ringsted by.

relaterede artikler

Statsvej til Stevns er med i nyt regeringsudspil om infrastruktur 08. april 2021 kl. 12:32

Ny trafikplan: Bedre tog og veje for Roskilde 08. april 2021 kl. 12:07

Gjerskov om trafik-milliarder: Det tegner godt for Roskilde 08. april 2021 kl. 12:07