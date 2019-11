Send til din ven. X Artiklen: Flere og flere kvinder anmelder vold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere og flere kvinder anmelder vold

Sjælland - 25. november 2019 kl. 05:14 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af de seneste fem år er antallet af kvinder, der anmelder, at de er ofre for vold og trusler, steget med 80 procent på landsplan og 90 procent i Region Sjælland. I rene tal var 11.290 kvinder udsat for vold eller trusler i 2018, heraf 1873 i Region Sjælland.

I Region Sjælland er det især antallet af anmeldelser for trusler, der stiger. 411 kvinder i regionen anmeldte sidste år, at de havde været udsat for trusler på livet mod 194 for fem år siden, altså en stigning på knap 112 procent. 720 kvinder i Region Sjælland anmeldte sidste år, at de var udsat for simpel vold mod 480 i 2014; en stigning på 50 procent.

De 58 danske kvindekrisecentre er presset til bristepunktet, lyder det fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, LOKK.

- Det er meget alarmerende, selv om der er kommet 10 nye krisecentre inden for de seneste par år, og flere er på vej, kan vi slet ikke følge med. Vi skal have politikerne på banen nu for at tage handling, siger Niels Christian Barkholt, der er formand for LOKK.

Han påpeger, at der er meget store mørketal, selv om stadig flere kvinder anmelder vold.

Det skønnes ifølge Statens Institut for Folkesundhed, at 38.000 kvinder årligt er udsat for vold, mens 70.000 er udsat for psykisk vold. 33.000 børn bliver selv ramt eller er vidner til volden i familien. Mænd er også udsat for partnervold, men tallet er ifølge Statens Institut for Folkesundhed 19.000, og andelen af mandlige ofre for psykisk vold ligger omkring 17.500.