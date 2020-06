Der sker flest ulykker i byerne, men trafikulykker på landevej har oftere dødelig udgang. Foto: Peter Andersen

Flere mistede livet i trafikken i 2019

Sjælland - 03. juni 2020 kl. 12:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

199 mennesker mistede livet i trafikken sidste år. Det er flere end i både 2018 og 2017.

Det er især bilister i eneulykker og frontale sammenstød, som fylder i Vejdirektoratets endelig opgørelse over trafikdræbte og alvorligt tilskadekomne i 2019.

Ud over de 199 mennesker, der mistede livet, kom 3076 mennesker til skade i trafikken sidste år. I alt skete der 13.433 ulykker.

Trafikulykker 2019 I Midt- og Vestsjællands Politikreds skete der 829 trafikulykker i 2019. 13 mennesker blev dræbt, og 143 kom til skade.

I Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politikreds skete der 889 trafikulykker. 19 mennesker blev dræbt, og 204 kom til skade.

I Københavns Vestegns Politikreds skete der 984 trafikulykker. 9 mennesker blev dræbt, og 182 kom til skade.

I Nordsjællands Politikreds skete der 795 trafikulykker. 18 mennesker blev dræbt, og 198 kom til skade.

På landsplan skete der 13.433 ulykker med 199 dræbte og 3076 tilskadekomne. I sammenligning med de foregående år var der usædvanligt mange eneulykker blandt dødsulykkerne. Næsten halvdelen af de dræbte i 2019 mistede livet i eneulykker eller frontalkollisioner.

I Region Sjælland mistede 32 mennesker livet i trafikken i 2019 (mod 28 i 2018) og 347 kom til skade i trafikken i 2019 (mod 400 i 2018).

- Jeg må sige, det er uhyggelig læsning, når Vejdirektoratet kan offentliggøre en rapport, der viser, at antallet af trafikdræbte stiger. Jeg hæfter mig særligt ved, at det især er cyklister og unge mennesker, der bliver ofre for den hensynsløse færdsel, som alt for mange stadig udviser på vejene. Regeringen har senest fremlagt et politisk udspil, der skal sætte en stopper for vanvidskørsel. Der er desuden bred politisk opbakning til at indføre strækningskontrol på Storebæltsforbindelsen og i Øresundstunnelen, ligesom jeg afventer Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger til yderligere tiltag, der kan bidrage til en højere trafiksikkerhed. Det er nemlig afgørende, at vi får vendt den negative udvikling, så det bliver mere trygt og sikkert at færdes i trafikken, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Flere eneulykker I 2019 var der 54 eneulykker med dræbte, mens der i gennemsnit har været 43 eneulykker med dræbte om året de foregående fem år.

- Eneulykker og frontalkollisioner er de to hyppigste dødsulykker i Danmark. De sker ofte på landevejen, hvor hastigheden er højere end i byerne. Og her betyder høj fart tit, at ulykkerne bliver alvorlige. Samtidig bevirker farten, at føreren kun har et splitsekund til at reagere. Tallene underbygger derfor endnu engang budskabet om, at hastigheden har stor betydning for trafikantens overlevelseschancer, udtaler Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for Trafiksikkerhed og cykling i Vejdirektoratet.

Flere får alvorlige skader I modsætning til stigningen i trafikdræbte var der i 2019 et fald i antallet af tilskadekomne. I alt kom 3.076 personer til skade i trafikken. Det er færre registrerede tilskadekomne end på noget andet tidspunkt, siden Vejdirektoratet begyndte at føre ulykkesstatistikken i 1985.

Det er dog kun blandt de lettere tilskadekomne, at der er et stort fald. Samme tendens ses ikke blandt de alvorligt tilskadekomne. Her kom 1.822 personer alvorligt til skade i trafikken i 2019, som er det næsthøjeste antal alvorligt tilskadekomne i mere end fem år.

