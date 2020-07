Cykelulykker sker oftere for mænd end for kvinder, hvis man ser på de seneste 10 år, viser tal fra Danmarks Statistik. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Flere mænd end kvinder i cykelulykker

Sjælland - 16. juli 2020 kl. 07:59 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis dit personnummer ender med et ulige tal, er sandsynligheden for, at du ender i en ulykke på cykel større, end hvis dit personnummer har et lige tal i slutningen.

I hvert fald, hvis man kigger på Danmarks Statistiks tal fra de seneste 10 års ulykker, hvor cykler er involveret.

Ud af de i alt 740 ulykker med cykler, der er sket i Region Sjælland i perioden 2010 til 2019, er 412 mænd involveret, mens det gælder for 328 kvinder.

Det svarer til, at for hver gang fem mænd kom ud for en ulykke på cykel, var der kun fire kvinder.

Her skal man dog tage forbehold for et mørketal, der dækker over, at de 740 ulykker kun er dem, politiet har registreret.

Flere de senere år Særligt i 2018 og 2019 var der store forskelle på antallet af kvinder og mænd, der var involveret i cykelulykker i Region Sjælland.

Sidste år var det eksempelvis næsten to ud af tre ulykker, der involverede mandlige cyklister.

Kigger man på udviklingen af ulykker, er der også forskel på kønnene.

Hvor det henover de seneste fem år er lykkedes kvinderne at vende udviklingen - omend det sker med små skridt - så er der hos mændene igen sket en stigning efter et par år med fald.

I 2015 var 40 kvinder involveret i en ulykke mod 30 i 2019.

For mænd var tallene henholdsvis 45 ulykker i 2015 og 54 i 2019.

Flest ulykker i kryds Langt de fleste ulykker med cykler og biler sker i vejkryds, viser tal fra Rådet for Sikker Trafik.

Faktisk er det omkring syv ud af 10 cykelulykker, der sker i vejkryds.

Her er statistikkerne ikke delt op på køn, og at den type ulykker rammer alle, kan man se ud fra Camilla Line Hansens historie, der findes andetsteds her på siden.

Transportministeren igang- satte for nylig en større kampagne, der skal gøre cyklister og bilister bedre til at acceptere og respektere hinanden, særligt på mindre veje.

Kampagnen, der går under navnet »Vi deler vejen« og består af farverig skiltning på udvalgte vejstrækninger, varetages af Vejdirektoratet i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, Danmarks Cykle Union, Cyklistforbundet og FDM.

På vores interaktive kort over cykelulykker på Sjælland kan du se, hvor cykelulykkerne er sket i 2019 og 2020, og hvad der skete.

