Flere kan nå at få en test - og et testsvar - inden 24. december.

Flere kan nå at blive testet før jul

Region Sjælland udvider testkapaciteten, så flere mennesker kan nå at blive testet for Covid-19 inden jul.

-Vi har fået lov til at udvide fra de daglige 8000 test, vi hidtil har måttet gennemføre, til 15.000, og det fordeler vi jævnt ud over regionen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

I Slagelse udvides åbningstiden med to og en halv time, så man kan komme mellem 9 og 16.30.

Også de mindre teststeder vil få åbnet dagligt til og med den 22. december - i stedet for en til to dage om ugen.

I kommuner som fx Faxe og Lejre, hvor der er to teststeder, vil der dagligt være et af teststederne, der har åbnet.

Det er Statens Serum Institut, der står for analyse af test i »samfundssporet«.

- Vi har ventet på, at de har fået skaleret op på analysesiden, for der er helt naturligt et meget stort pres på teststederne i øjeblikket, dels fordi smitten er så udbredt, og dels fordi mange forståeligt nok gerne vil testes inden jul, siger Heino Knudsen.