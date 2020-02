Der er brug for flere unge, som vælger tømrervejen eller andre håndværk, for mange +60-årige svende takker snart af. Foto: Thomas Olsen

Flere faglærte forlader arbejdsmarkedet

Sjælland - 09. februar 2020 kl. 21:45 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Få unge står klar til at gribe fat om murerskeen, skruemaskinen, malerrullen og svejseapparatet, når de ældre håndværkere forlader arbejdsmarkedet.

I løbet af de næste 10 år går cirka 139.000 faglærte på pension. For omkring fem procent af den erhvervsuddannede arbejdsstyrke var over 60 år i 2018. Det vækker bekymring hos Dansk Byggeri.

Selv om der er en svag stigning i andelen af unge, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse - 20 procent på landsplan i 2019 mod 18,5 procent i 2017 - er det slet ikke nok til at opfylde behovet for arbejdskraft.

Kommuner skal gøre mere - Det er ærgerligt, at det er lidt svært at få de unge til at gå i lære. Samtlige kommuner bør sætte sig et ambitiøst mål og lægge en plan for, hvordan målet rent faktisk næs. Der findes et væld af gode muligheder, hvor børn og unge kan prøve sig selv af og finde ud af, hvad det vil sige at arbejde med byggeri, siger formand for Dansk Byggeri Sjælland & Lolland-Falster.

I Region Sjælland gik 22 procent af de unge sidste år i gang med en erhvervsfaglig uddannelse. Den højeste andel i vores område er i Stevns (32 pct.) og Odsherred (31 pct.). Den laveste andel finder man i Roskilde, hvor blot 13 procent valgte en erhvervsfaglig uddannelse i 2019.

Dansk Byggeri opfordrer kommunerne til at tage større ansvar for at sikre, at de gymnasiale uddannelser ikke automatisk bliver førstevalget.

Beskæftigelsen er god, og der er ingen tegn i sol og måne på, at det ændrer sig.

Fuld beskæftigelse - Jeg kan ikke se nogen grund ud i fremtiden til at frygte ledighed. På anlægssiden venter virksomhederne lige nu på, at regeringen afgør, hvilke vejbyggerier, som skal i gang. Men der bliver stadig bygget rigtigt meget, og når Femern-byggeriet kommer i gang, kommer vi virkelig til at mangle arbejdskraft, siger Jesper Toftebjerg Andersen.

Omkring hver anden unge falder fra, inden de har gjort deres erhvervsuddannelse færdig, viser underdannelsesstatistik.dk.

ZBC Slagelse og EUC Sjælland i Næstved og Køge afprøver sammen med 11 andre erhvervsskoler nye undervisningsformer, som skal gøre det mere attraktivt at tage en uddannelse, øge erhvervsskoleelevernes faglige stolthed og fastholde flere på uddannelserne.

- Vi vil meget gerne være med til at fremme et attraktivt uddannelsesmiljø og til at skabe ny viden om, hvordan undervisningen kan forbedres for at være så inspirerende for eleverne og så samfundsrelevant som muligt, udtaler uddannelsechef Ole Nørvang-Holm, EUC Sjælland.

Mangler lærepladser Trods et mål i den seneste trepartaftale om 8.000-10.000 flere uddannelsesaftaler om lærepladser i 2025 end i 2016 er det gået den forkerte vej. I november 2019 var der oprettet 43.756 aftaler, 1200 færre end året før.

- Arbejdsgiverne skriger på uddannet og faglært arbejdskraft, og derfor kan det jo undre, at det samtidig ikke er lykkes at oprette de nødvendige lærepladser, har børne- og uddannelsesminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) tidligere udtalt til A4.