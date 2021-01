Borgmester i Kalundborg Martin Damm (V), der også er næstformand i KL, er ikke begejstret for nedlæggelsen af Argo, men omvendt får Folketinget "hvad de spørger om". Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Flere affaldstransporter får kurs mod hovedstaden

Sjælland - 26. januar 2021 kl. 09:26 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

35.000 lastvogne om året med affald kan komme til at fylde op på indfaldsvejene i Storkøbenhavn. Lukker affaldsanlægget Argo i Roskilde, som en analyse fra Kommunernes Landsforening lægger op til, skal affaldet fra ni sjællandske kommuner i stedet transporteres til enten Vestforbrændingen eller ARC, affaldsanlægget med skibakken på Amager.

- Det er 35.000 lastvogne med affald, som skal ud på vejnettet hvert år, hvor der jo er trængsel nok i forvejen, konstaterer Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg og næstformand i Kommunernes Landsforening.

Han blev noget overrasket over, at EA-Energianalyse, som udførte opgaven for KL, endte med at sætte Argo på "dødslisten".

Fakta Kommunernes Landsforening (KL) har peget på at lukke 10 affaldsanlæg for at reducere forbrændingskapaciteten med 30 procent frem mod 2030:

Argo (Roskilde), MEC Bioheat & Power (Holstebro), I/S Norfors (Hørsholm), Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring), AffaldPlus (Slagelse), Sønderborg Kraftvarme I/S, Aars Fjernvarme, Svendborg Kraftvarme A/S, Hammel Fjernvarme, Bornholms Affaldsbehandling.

Det sker for at leve op til et bredt forlig i Folketinget i juni 2020 »En grøn affaldssektor 2030«.

Ifølge aftalen skulle KL udpege de mindst effektive og mindst miljørigtige anlæg til lukning, men anlæggene i Roskilde og Hørsholm er nogle af de nyeste anlæg.

Argo-anlægget blev taget i drift i 2013. Det skulle efter planen omdanne affald fra 420.000 personer på Sjælland til fjernvarme de næste 25 år. Anlægget i Roskilde foreslås lukket sammen med ni andre for at opfylde Folketingets mål om reduktion af affaldsforbrænding for at spare CO2.

- Men der er overkapacitet i Østdanmark, og Storebæltsbroen kommer til at virke som en toldmur, det er meget dyrt at køre affald over broen. Analysen indregner transportomkostningerne og kommer altså frem til, at det bedst kan betale sig at lukke blandt andet Argo, siger Martin Damm, som ærgrer sig over, at det kan give en regning til forbrugerne:

- Vi i KL har advaret mod det her, men vi kom først til »fem minutter i 12«, da partierne i Folketinget var enige. Forligskredsen lægger op til en voldsom reducering i anlæggene, og det kommer til at koste rigtig mange penge.

Argo er ejet af ni kommuner: Solrød, Roskilde, Holbæk, Lejre, Odsherred, Kalundborg, Greve, Køge og Stevns.

Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov har noteret sig, at der vil skulle transporteres affald til København i stedet for Roskilde, ligesom bornholmernes affald også vil skulle sejles til Køge og køres videre mod et af de to forbrændingsanlæg i københavnsområdet:

- Jeg kender godt til bekymringen over trængslen på motorvejsnettet på Sjælland, siger Mette Gjerskov.

Omvendt er transport også et argument i EA-Energianalyses rapport for at lukke Argo i Roskilde, men bevare både anlægget i Næstved og anlægget i Nykøbing F:

»Hvis Næstved og Nykøbing lukkes i stedet for ARGO, skal affaldet fra en stor del af Sjælland transporteres til hovedstadsområdet, hvilket kræver at disse anlæg er væsentligt mere effektive. Ellers kan de øgede transportomkostninger ikke dækkes.«

Affald Plus i Slagelse er også indstillet til lukning.

Skylder milliarder Borgmester i Solrød og bestyrelsesformand for Argo Niels Hörup understreger, at det kan blive meget, meget dyrt for skatteyderne at lukke Argos anlæg. Og Norfors selskab i Hørsholm for den sags skyld.

Ejerkommunerne har i skrivende stund en samlet gæld på cirka 2,3 milliarder kroner i de to anlæg.

- Rent teknisk, så kan Folketinget ikke lukke de her anlæg. Det er faktisk kun ejerne, der kan det. Det vil i Argos tilfælde sige os n i ejerkommuner. Gør man det, så er der tale om ekspropriation, og så skal vi have kompensation svarende til fuld erstatning, siger Niels Hörup.

