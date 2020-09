Flagdagen markeres over hele landet på trods af corona-afstand. Foto: Anders V. Fridberg

Flagdagen for Danmarks udsendte fejres trods corona

Også i år vil Flagdagen for Danmarks udsendte blive markeret 5. september landet over, selv om en del steder har aflyst arrangementerne i skyggen af corona eller gennemfører dem i mindre målestok med tilmelding eller som lukkede arrangementer for særligt indbudte.