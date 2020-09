Selvom boligmarkedet er på sælgers side i øjeblikket, er der flere ting, man som potentiel køber kan gøre for at holde prisen på et nyt hus nede. Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Fire gode råd til huskøbere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire gode råd til huskøbere

Sjælland - 07. september 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Huspriserne er på det højeste niveau siden 2010, mens udbuddet er 15 procent lavere end for et år siden. Med andre ord er det sælgers marked, og køberne er underlagt svære vilkår.

- At købe hus vil for mange nok være den største økonomiske beslutninger, som mange mennesker tager. Når markedet så er præget af lavt udbud og en trang til hurtige handler, så er det bare rigtig vigtigt at kunne tage den rigtige beslutning, ellers kan det blive en ærgerligt dyr omgang for huskøbere, som man skal leve med mange år frem, siger advokat Hans-Erik Andersen fra advokatfirmaet H-E Andersen og Co i en pressemeddelelse.

Han har mere end 40 år erfaring fra sine to advokatkontorer i Solrød og Lejre samt 14 års erfaring som ejendomsmægler. Ifølge Hans-Erik Andersen er slaget nu langt fra tabt på forhånd. Her kommer han med fire gode råd til, hvad en potentiel køber skal være opmærksom på i en opsvingsperiode på boligmarkedet:

1) Se på boligens liggetid - Vær opmærksom på boligens liggetid, inden du byder på boligen. Hvis boligen har været til salg længe, kan det være en medvirkende faktor til at presse prisen længere ned i samarbejde med din egen bygningssagkyndige.

2) Få en ekstern rådgiver - Fire ud af 10 købere, særligt unge, tror, at mægleren er deres rådgiver. Men det er vedkommende ikke. Mægleren skal derimod betragtes som sælgers rådgiver. Derfor er det en god idé at tilknytte en ekstern rådgiver, for eksempel en advokat, der kan forhandle prisen på dine vegne.

3) Undgå budkrig - Men når det er sælgers marked, handler det for køber om at undgå en budrunde, hvor flere potentielle købere afgiver et skriftligt og bindende bud, hvor det er op til sælger at vælge imellem de indkomne bud. Hvis du er sikker på, at du vil købe huset, bør du og sælger forhandle og underskrive aftalen hurtigst muligt. I købsaftalen kan I skrive individuelle vilkår ind, hvor I tager forbehold for rådgivers og bankens godkendelse, hvilket typisk tager mellem fire og seks hverdage. De individuelle vilkår i købsaftalen giver desuden mulighed for at angive andre forbehold, der eventuelt giver anledning til forhandling om prisen.

4) Tag kontakt til sælger - I en tid med mange hurtige handler, skal man sørge for at have fingeren på pulsen og overvåge boligen, så man ved besked, hvis mægleren melder, at boligen pludseligt er blevet solgt til anden side. I så fald kan du prøve at tage personlig kontakt til sælger for at høre, om salget er endeligt, eller om det stadigt er muligt at byde