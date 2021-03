Fremover bliver det på Google Maps muligt at finde frem til 288 af landets bedste vandreruter. Foto: Agnete Vistar

Find vej til de bedste vandrestier

Sjælland - 25. marts 2021 kl. 09:30 Kontakt redaktionen

Vandring er i stor vækst herhjemme, og nu bliver det nemmere at opdage smukke skovstier og kyststrækninger. Et samarbejde mellem Dansk Vandrelaug og Google betyder, at Google Maps fremover viser vej til nogle af Danmarks fineste vandreoplevelser.

Det nye partnerskab betyder, at danskerne gennem Google Maps bliver guidet til 288 af de bedste danske vandrestier, herunder rigtig mange på Sjælland. Hidtil har det ellers været svært for den almindelige dansker at få et samlet overblik over gode vandrestier - det bliver nemmere nu.

- Vi har et erklæret mål om at give danskerne mulighed for at færdes og opholde sig i naturen. Derfor er det et rigtig vigtigt fremskridt, at de bedste vandrestier herhjemme nu bliver mere tilgængelige for folk via Google Maps. Vi håber, at det giver anledning til, at endnu flere kommer ud og nyder naturen fra påsken og frem, siger Steen Kobberø-Hansen, landsformand i Dansk Vandrelaug, der er Danmarks største vandreorganisation.

Konkret har Google Maps nu fået 288 geografiske markeringer, som hver er udtryk for startstedet på en vandresti. Samtlige stier er udvalgt af Dansk Vandrelaug bl.a. på baggrund af en række specifikke kriterier, for eksempel at stierne skal være tydeligt markeret og gerne starte og slutte samme sted. Derudover er stierne etableret af anerkendte organisationer som Friluftsrådet, der står for Kløverstierne, og SPOR i Landskabet under Landbrug & Fødevarer.

Samlet set får danskerne inspiration og adgang til flere end 2000 kilometer vandrestier ved at åbne Google Maps enten på telefonen, computeren eller i bilen. På verdensplan er Danmark det land, hvor befolkningen har bevæget sig mest ud i naturen under coronakrisen, og Google håber med partnerskabet at kunne styrke den tendens yderligere.

- Næsten uanset hvor i Danmark, man befinder sig, er der en smuk vandresti i nærheden. Eksperterne har lavet et fremragende benarbejde i forhold til at udvælge og kortlægge netop de ruter, som viser den alsidige danske natur og fortæller gode lokalhistorier. Vi er glade for at kunne gøre dem mere tilgængelige, så de fremover blot er få klik væk, siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark.

Stierne kan fra i dag findes i Google Maps på samtlige platforme; browserudgaven og apps til både Android og iOS. Du finder stierne ved at søge på ordet 'vandreområde'. Derefter dukker de nærmeste vandrestier op som røde nåle med vandreikon på kortet. Jo mindre et geografisk område, der søges på, desto mere præcise visninger af søgeresultater (flere røde nåle) får man.

Er du på udkig efter en specifik stitype, så kig på stiernes navne, der for eksempel hedder Kløverstien på Vestamager, Spor Jons Kapel eller Kvalitetssti Rebild. Bemærk, at søgefunktionen i Google Maps løbende bliver bedre til at koble søgeord med indhold.