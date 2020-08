Send til din ven. X Artiklen: Find rundt i pensionerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Find rundt i pensionerne

Sjælland - 19. august 2020 kl. 11:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der findes allerede flere forskellige muligheder for at få pension. Men hvad indeholder de enkelte? Vi giver et overblik her.

Folkepension Folkepensionen er en offentlig social pension, der sikrer alle en indkomst, når de når folkepensionsalderen, der er 66 år i 2020. Pensionsalderen bliver gradvist forhøjet til 67 år i perioden 2019-2022 og reguleres yderligere til 68 år i 2030.

For at få folkepension skal man som hovedregel opfylde tre grundlæggende betingelser: Dansk statsborgerskab, fast bopæl i landet, og at man har boet i Danmark i mindst tre år i mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen.

I sommerens løb har flere partier taget hul på en debat om folkepensionen og et stop for stigende pensionsalder.

Både DF og Radikale har talt om et stop ved 70 år.

Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Det er muligt at arbejde i et vist omfang samtidig med, at man modtager førtidspension. Pensionen bliver dog sat ned, hvis førtidspensionisten eller pensionistens ægtefælle eller samlever har supplerende indtægter af en vis størrelse.

Førtidspensionister, der modtager udbetalinger fra et privat pensionsselskab, skal være opmærksomme på, at der kan være regler for, hvor meget de må arbejde, før de mister udbetalingerne fra den private ordning.

Seniorpension Seniorpension er målrettet borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen - vurderet i forhold til deres seneste job. Seniorpension erstattede seniorførtidspension 1. januar 2020.

Inden der træffes afgørelse om seniorpension skal der foretages en individuel konkret vurdering af borgerens aktuelle arbejdsevne i forhold til seneste job. Det sker primært på baggrund af helbredsmæssige oplysninger. Det betyder blandt andet, at der ikke skal iværksættes beskæftigelsesrettede indsatser for at udvikle arbejdsevnen.

Personer, der tilkendes seniorpension, modtager en ydelse, der svarer til satsen for førtidspension frem til folkepensionsalderen.

Ret til tidlig pension - regeringens udspil

Det grundlæggende kriterium for ret til tidlig pension er, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år.

Hvis man som 61-årig har været på arbejdsmarkedet i mindst 44 år, får man ret til at gå på tidlig pension tre år før folkepensionsalderen, mens 43 år

på arbejdsmarkedet giver ret til at gå fra to år før, og 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til at gå ét år før folkepensionsalderen.

I opgørelsen af antal år på arbejdsmarkedet indgår år, hvor man har arbejdet som lønmodtager, som selvstændig, i fleksjob og i job med løntilskud.

Fra man fylder 61 år vil det være muligt at anmode om tidlig pension og få afgjort, om man er berettiget til ordningen.

Kilder: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, regeringen