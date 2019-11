Se billedserie Blåbæk Mølle er et dobbeltkompleks med både vand- og vindmølle. Vandmøllen har to hjul, det ene trak kværn og valsemølle i mølleriet og den anden stampede stof. Foto: Per Gliese

Find den skønneste vandmølle i landet her

Sjælland - 11. november 2019 kl. 10:46 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 900-tallet har de danske vandmøller malet korn, drevet blæsebælge og bidraget til tøj-, pap- og våbenproduktion. Men i dag er de ved at forsvinde.

I 1950'erne registerede Nationalmuseet omkring 3000 vandmøller i Danmark, men i dag er kun der cirka 300 vandmøller, heraf 30 funktionsdygtige.

Interesseorganisationen Historiske Huse har udskrevet en konkurrence mellem 17 udvalgte vandmøller for at sætte fokus på den unikke kulturarv, som har haft afgørende betydning for den første industriproduktion og udviklingen af Danmark.

Fra i dag kan man stemme på sin favorit blandt de 17 vandmøller, som på Sjælland tæller Blåbæk Vandmølle ved Fakse Å, Tadre Mølle i Elverdamsdalen mellem Hvalsø og Tølløse, Lyngby Nordre og Søndre Mølle samt Hellebæk Hammermølle nær Helsingør.

- Konkurrencen skal vise danskerne de fantastiske mølleanlæg og samtidig sætte fokus på behovet for, at kommunerne passer på dem og sikrer den vandtilførsel, som er nødvendig for vandmøllernes bevaring. De meget få velfungerende vandmøller, vi har tilbage, er levende kulturarv, som fortæller et vigtigt stykke danmarkshistorie. De kan ikke genskabes, hvis først de tørrer ud og går til grunde, udtaler Birthe Iuel, præsident for Historiske Huse.

Møller tørrer ud EU's vandrammedirektiv har påvirket de tilbageværende vandmøller, når åer slynges for, at fisk bedre skal kunne bevæge sig op gennem vandløb for yngle. Hvis vandet ledes uden om en vandmølle, eller vandstanden sænkes, så møllen mister vand, går møllehjulene til. De kan ikke tåle udtørring.

- Det er helt afgørende, at vi benytter de muligheder, der ligger i fx EU's vandrammedirektiv for at gøre undtagelser af hensyn til kulturarven og sikre vandtilførslen til disse steder, understreger Birthe Iuel.

Formand for Folketingets Kulturudvalg Bertel Haarder (V) støtter oplysningen om den uerstattelige kulturarv, som vandmøllerne repræsenterer:

- Vandmøllerne er vores ældste industriarv og afgørende for forståelsen af vores historie. Der er mange ildsjæle, der arbejder på at passe på de sidste vandmøller i Danmark. Men det er samtidigt helt afgørende, at man ude i kommunerne er opmærksom på at sikre vand til de meget få fungerende møller, som vi er så heldige stadig at have tilbage, udtaler han.

56 danske vandmøller er fredede, 12 af dem har en udvidet fredning, eksempelvis også fredet mølledam, mølleløb og stensatte brinker.