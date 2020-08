Finanslov: Venstre kræver skattestop

- Jeg vil dog gerne sige, at vi i hvert fald ønsker et skatte- og afgiftsstop. Og så skal vi have nogle initiativer, der øger arbejdsudbuddet. Der er brug for skatteindtægter til at sikre velfærd. Men det, regeringen lægger op til er at trække endnu flere ud af arbejdsmarkedet , siger troels Lund Poulsen med henvisning til regeringens nylige udspil om senior-pension, populært kaldet »Arne-pension«.