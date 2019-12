Finansminister Nicolai Wammen (S) og Pernille Skipper (EL) havde tid til at grine, da de mandag aften præsenterede finansloven for 2020. Til Vestre for finanministeren ses SF's finansordfører Lisbeth Bech Poulsen, SF-leder Pia Olsen Dyhr og yderst til vestre: De Radikales leder Morten Østergaard. Foto: Scanpix. Foto: Vijay Chaudhury/Philip Davali/Ritzau Scanpix

Finanslov - Det siger politikere: »Historisk«, »bekymrende« og »beklager De radikales fingeraftryk«

03. december 2019 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech

Minimumsnormeringer, der skal sikre flere hænder til børn i vuggestuer og børnehaver, samt flere penge til folkeskolen.

Det er et par af hovedpunkterne fra næste års finanslov, der blev indgået mandag aften mellem Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet.

Ifølge aftalen skal der gradvist tilføres øremærkede penge til kommunerne i de kommende år, så der i 2025 afsættes 1,6 milliarder kroner årligt til området.

Det skal sikre maksimalt tre børn pr voksen i landets vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaverne i 2025.

SF: Flere lokale uddannelser SF's børne-, uddannelses- og undervisnings-ordfører, Jacob Mark, kalder det "historisk", at man nu har sikret minimumsnormeringer ved lov. Men han erkender samtidig, at det ikke er nok bare at uddanne flere pædagoger, hvis målet skal nås.

- Jeg tror ikke, det bliver nemt at nå målet. Men vi kan komme langt ved at lokke flere, der har forladt faget, tilbage og ved at få flere pædagoger på deltid op på fuld tid. Det faktum, at arbejdsbetingelserne som pædagog bliver bedre, tror vi fremmer målet, siger Jacob Mark.

Den endelige model for, hvordan man skal skaffe pædagoger nok til at sikre minimumsnormeringerne, skal først forhandles på plads i 2020.

- Men et af de tiltag, vi i SF vil kæmpe for, er, at man opretter flere uddannelsessatellitter uden for de store byer, så flere unge kan uddanne sig lokalt. Det gælder ikke kun uddannelsen til pædagog, men også til sygeplejersker og lærer, siger Jacob Mark.

V: Bekymret for erhvervsliv Hos oppositionen er både Venstre og Dansk Folkeparti positive over for, at der bliver afsat flere penge til børn og folkeskole, ligesom S-regeringens forslag om at hæve forældre-betalingen på friskoler er droppet.

Men Venstres Skatteordfører Louise Schack Elholm er bekymret over, at landets virksomheder skal betale regningen.

- Jeg kan godt være bekymret over, at man blandt andet beskatter generationsskifter og aktieejere hårdere. Det kommer til at være mindre attraktivt at eje en virksomhed, og jeg frygtet, at de her ting skal få nogle virksomheder til at rykke ud af Danmark, siger hun.

DF: For hurtig ret til dagpenge Dansk Folkepartis finansordfører Rene Christensen beklager, hvad han kalder De radikales fingeraftryk i finansloven.

Han peger på, at finanslovsaftalen åbner op for 500 årlige kvoteflygtninge, ligesom udenlandske borgere, der kommer fra lande uden for EU, ikke længere skal vente syv år, før de er berettigede til dagpenge, hvis de er medlem af en a-kasse.

- Så kan der bare komme folk fra 3.verdens lande og få dagpenge efter ganske kort tids beskæftigelse. Det hedder jo Den danske model, nu bliver det for hele verden. Det er virkelig ærgerligt, siger han.

