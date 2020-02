Fik bonus trods mia.-underskud

DSB's adm. direktør Flemming Jensen har fået en resultatbonus på over 900.000 kroner i 2019, selv om DSB kom ud af året med et underskud på 1,6 mia. kr. Det skriver Ekstra Bladet .

DSB oplyser til avisen, at direktøren, der har bopæl i Haslev, får bonussen efter at have opnået en række mål omkring togenes punktlighed og økonomi.

DSB fastslår, at selskabet faktisk havde overskud på sin drift, mens punktligheden var over det mål, man har aftalt med staten. Alligevel vil DSB's bestyrelse nu afskaffe resultatlønnen til fordel for fast løn.

Det indebærer en lønstigning til Flemming Jensen på 12,5 pct, skriver Ekstra Bladet.