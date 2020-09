Fibia åbner nettet for Telenor

Indtil nu har de kun haft mulighed for at købe Fibias eget Waoo-produkt. Men det bliver der lavet om på fra 2021.

For nylig meldte Fibia ud, at man fra årsskiftet vil åbne sit net for TDC, så Fibias kunder fra årsskiftet kan få fibernetproduktet Hiper og i løbet 2021 tv-produktet Yousee. Og nu åbner Fibia så sit net op for Telenor og dets fibernetprodukt MaxSpeed, skriver Telenor i en pressemeddelelse. Præcis, hvornår det sker, er uklart. Men ifølge Telenor vil det ske i løbet af 2021, når teknikken er kommet på plads.