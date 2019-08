Medieløbet er en sjov oplevelse for hele familien - her fra sidste års løb. I Hyllinge kan man oven i købet tanke energi i festlige rammer. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Jan Sommer

Fest for de tohjulede

Sjælland - 24. august 2019 kl. 07:36 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: At Medieløbet ikke bare er et cykelløb, men også skal være fest og farver, er de garanter for i Hyllinge uden for Næstved.

Den lille landsby markerer nemlig løbet og dets rute gennem byen på festligste vis.

Det har de gjort i Hyllinge i et par år efterhånden, fortæller Birgit Petersen, der er en del af byens arrangørgruppe.

- Jeg blev kontaktet af Frank Høj (cykelansvarlig hos DGI Storstømmen, red.) for to år siden, der ringede og spurgte, om det ikke var noget for os at have et depot stillet op herude, forklarer Birgit Petersen, der på det tidspunkt var formand for Hyllinge-Menstrup Idrætsforenings gymnastikafdeling.

Hun indrømmer, at hun var lidt skeptisk ved tanken, for kunne den lokale idrætsforening mon løfte den opgave? Hun gik dog med på at prøve, og fik også byens øvrige foreninger med på ideen, og det er der næppe nogen i Hyllinge, der har ærgret sig over.

Rød løber til rytterne

For det er festligt, når rytterne kommer igennem Hyllinge, og der er virkelig gjort noget ud af det.

- Vi har rød løber op til depotet, og vi pynter med blomster og har dug på bordene, siger Birgit Petersen, der fortæller, at de gør meget ud af at skabe god stemning og hygge om deltagerne.

- Det er vigtigt at hygge om rytterne, de skal føle sig godt modtaget. Derfor har vi også ekstra godter til dem, når de kommer. Vi bager for eksempel kage, siger hun.

Konceptet med depotet fungerer så godt, at gruppen er blevet bedt om også at stå for familierute-depoter i Holløse og Øllerup i år.

Det kræver dog hårdt arbejde for de mange frivillige fra Hyllinge at være depotbestyrere.

Der er mange ting, der skal gøres klar og der skal naturligvis være fuldt fokus, når løbet er i gang.

Men de har efterhånden oparbejdet noget erfaring, siger Birgit Petersen.

- Det bliver da nemmere år for år. Nu ved vi, hvad der skal bruges, så vi får købt rigtigt ind, vi ved, hvor vi skal leje teltet og folk ved, hvordan de skal være flagposter, fortæller hun.

Til gavn og glæde

Og så er der hele elementet af hygge i det, der rækker ud over selve løbet.

- Vi mødes klokken 7.30 og spiser morgenmad sammen. Men vi skal nå at have spist og pakket bilerne ved hallen og køre tingene ud til depotet. De første ryttere cykler stærkt, så vi skal jo være klar. Og når løbet så er slut, så mødes vi og spiser frokost sammen, siger Birgit Petersen.

Udover hyggen er der dog også en økonomisk gevinst ved at være med. Og den bliver naturligvis demokratisk fordelt ud på alle foreninger i byen.

Og så er der glæden ved at stable det hele på benene.

- Vi er ret stolte af, at vi kan gøre det festligt. Og selvom folk her i byen har travlt og skal meget, så kan vi godt få det her til at lykkes, siger Birgit Petersen og fortæller, at orienteringsmøderne op til altid er et tilløbsstykke.

Hvis du selv vil køre en tur ad den røde løber, så er der skam mulighed for det.

Sidste frist for tilmelding til årets medieløb er nemlig først på tirsdag 27. august.