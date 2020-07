Ferietrafik gav kø på motorvej og en advarende pegefinger fra politiet

Ferietrafikken er for alvor kommet i gang i Danmark, og det betød lørdag, at der var massiv køkørsel hen over Sjælland i retning mod Jylland.

Ifølge Sydsjælland og Lolland Falsters Politi var der køkørsel på større strækninger på Vestmotorvejen - ved middagstid var det specielt mellem Sorø og Korsør, at trafikken trak sammen.

Den kraftige trafik fik nogle utålmodige bilister til at benytte nødsporet.

Og det får politiet til at løfte en advarende pegefinger og understrege, at man skal holde sig i de normale motorvejsspor.

Kørsel i nødsporet kan indkassere en bøde i størrelsesordnen 2000 kroner.