Foto: Femern Sund & bælt

Femerntunnel kan måske bygges halvanden år før tid

Sjælland - 15. februar 2018 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af den stærkt forsinkede Femernforbindelse mellem Rødby og tyske Femern, kan måske komme i gang halvanden år før tid. Det skriver DR Sjælland. Arbejdet skulle starte i sommeren 2020, men kan måske rykkes frem til foråret 2019, vurderer både formanden for Femernbælt Development, Holger Schou Rasmussen (S), der også er borgmester på Lolland, samt Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

De peger begge på, at hvis en retssag, som man forventer bliver rejst mod projektet i den tyske Forbunds-forvaltnings-domstol, ikke får såkaldt "opsættende virkning", så er man fri til at gå i gang. Og hvis domstolen skal forlange at alt arbejde stopper mens retssagen skal køre, så skyldes det, at der mangler dokumentation og oplysninger fra Femernprojektets side.

Gennemarbejdet projekt Og det har formanden for Femernbælt Development Holger Schou Rasmussen meget svært ved at forestille sig: - Det her projekt er det mest gennemarbejde og gennembelyste projekt i Danmarkshistorien, så der kan næsten ikke være nogen ting, som ikke er set ordentlig igennem, med alle de høringsperioder, der har været, siger Holger Schou Rasmussen. Også Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentsen vil blive overrasket, hvis retssagen kommer til at bremse en tidlig start på byggeriet. - Det skyldes at tyskerne har været meget, meget grundige i deres godkendelsesproces, og dét var netop for at forebygge problemer med en retssag, der kunne forlange opsættende virkning, siger Kristian Pihl Lorentzen, der oplyser at politikerne er klar til at tage handling på en ny situation, hvor ting skal tidligere i gang end det var aftalt. - Det der formentlig nu vil ske er, at ministeren vil indkalde til en drøftelse af, hvordan vi gør os klar, til de forskellige scenarier der er, siger Kristian Pihl Lorentzen.

Også på Lolland vil der være lokalplaner, der mangler at være klar. Men det kan gå hurtigt siger Holger Schou Rasmussen. - Vi har stået i startblokken i ti år, så vi venter bare på at konsortierne søger kommunen om de tilladelser, de skal have til deres byggeri, og der vil vi gøre alt fra kommunes side for ikke at være en hæmsko, siger Holger Schou Rasmussen. Lykkedes det at komme tidligere i gang kan det også ende med at forbindelsen bliver billigere end budgetteret. Entreprenørerne har nemlig betinget sig at det tilbud de oprindeligt gav, står ved magt til udgangen af 2019. Derefter skal man forhandle en ny pris, der bl.a. skal dække alt fra stigende lønninger til den generelle inflation.

Bliver det derfor først muligt at bygge forbindelsen i 2020 vil det blive dyrere end hvis man kommer igang i 2019.

Stod det til den oprindelige plan, der var nedfældet da Tyskland og Danmark indgik en traktat om tunnellen tilbage i 2008, så bliver forbindelsen dog alt i alt temmelig forsinket. Forbindelsen skulle oprindelig stå klar i 2018 og foreløbigt er det første spadestik som sagt endnu ikke taget på hverken dansk eller tysk grund.