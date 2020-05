Visualiseringen viser indgangen til Femern- forbindelsen på den danske side i Rødbyhavn.

Femern udløser jagt på erhvervslokaler

Sjælland - 11. maj 2020 kl. 10:30 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Femern-forbindelsen er Nordeuropas største anlægsprojekt og bliver en vækstdynamo for Lolland-Falster og et godt stykke op på Sjælland - både under anlægsarbejdet og bagefter.

- Derudover skaber forbindelsen masser af aktivitet på markedet for erhvervslokaler, siger erhvervsmægler Martin Andersen fra EDC Erhverv Poul Bech Næstved.

Ifølge Stig Rømer Winther, administrerende direktør for Fonden Femern Belt Development, svarer Femern-forbindelsen til Storebælt og Øresundsforbindelsen - tilsammen. Der er tale om et anlægsbudget på små 80 milliarder kroner, når vi regner vej- og baneudbygninger på landjorden med. Projektet vil få effekt langt op på Sjælland.

Bag Fonden Femern Belt Development står blandt andre en række kommuner, som forventer, at anlægsarbejdet kan udløse masser af opgaver til lokale virksomheder, når entreprenørmaskinerne går i gang ved Rødbyhavn.

Gevinst fra coronakrise Martin Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech forudser, at projektet vil vække interesse hos virksomheder og ejendomsinvestorer i hele landet. Mange firmaer vil have del i bygge- og serviceopgaver og får brug for et brohoved på Lolland-Falster, for eksempel lager- og produktionslokaler og helst tæt på Rødbyhavn.

Der er udlagt flere byggefelter, men erhvervsmægleren forudser størst interesse for eksisterende lejemål.

- De fleste virksomheder udefra har en tidshorisont på fem-seks år under anlægsarbejdet og foretrækker at leje sig ind frem for selv at bygge nyt. Det giver gode muligheder for at leje lokaler ud, for eksempel hvis en lokal virksomhed står med nogle kvadratmeter i overskud. Og her kan coronakrisen gøre det lettere at få fodfæste, for også på Lolland-Falster er nogle virksomheder blevet ramt, og mange virksomheder har benyttet krisen til at vurdere deres lokalebehov, siger Martin Andersen.

Op imod 5000 byggefolk ventes til Rødbyhavn og omegn - dertil kommer service- og støttefunktioner, for eksempel kantine/catering, rengøring, vagtservice samt udlejning og reparation af entreprenørmaskiner.

Insvestorer kigger sydpå Martin Andersen vurderer, at en del investorer er begyndt at kigge efter lokaler udenfor de største byer.

- Vi modtager flere og flere henvendelser, og nogle af de helt store investorer er begyndt at interessere sig for byer som Næstved, Ringsted og Nykøbing Falster. Konkurrencen om ejendommene i København er hård, og derfor ser nogle investorer nu længere væk end Storkøbenhavn, Roskilde og Køge.

Dansk Industri ser frem til betydelige gevinster på det sydlige Sjælland og Lolland-Falster af Femern-forbindelsen.

- I Østdanmark vil der tegne sig et nyt puslespil med placering af godsterminaler og lagerhaller. Det logistiske tyngdepunkt vil forskyde sig, ligesom vi så med Storebælt og Øresundsforbindelsen. Mange virksomheder kan gribe ud efter et større marked i Tyskland, og især for transportsektoren og logistikbranchen kan der være muligheder i at være tæt på Femern-forbindelsen, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Permanent tunnelfabrik Michael Svane håber - ligesom de to sydhavskommuner - at den store tunnelfabrik i Rødbyhavn kan blive mere eller mindre permanent. Foreløbig skal den de næste fem-seks år producere store betonelementer i døgndrift til den 18 km lange tunnel.

- Det vil være oplagt bagefter at lade fabrikken fremstille elementer til andre store projekter, for eksempel en havnetunnel i København, en Kattegatforbindelse, en ny Limfjordsforbindelse og måske en forbindelse fra Als og Sønderjylland til Sydvestfyn. Det kunne udbygge og forstærke vores viden om tunnelproduktion, og hvis for eksempel DTU etablerede et forskningscenter, kunne vi skabe verdens førende miljø om tunnelelementer, mener Michael Svane.