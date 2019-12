Dagens pressemøde om Femern Forbindelsen som vækstdriver blev holdt på CELF i Nykøbing Falster, hvor man viste nogle af de uddannelser frem, der bliver brug for på byggeriet af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Foto: Anders Spanggaard

Femern skal få væksten til at buldre

Sjælland - 04. december 2019 kl. 10:50 Af Anders Spanggaard og Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra Roskilde til Svendborg. Rækkevidden er stor for projektet »Femern-forbindelsen som vækstdriver«, der skal ruste danske virksomheder til at indgå i byggeriet af Femern-forbindelsen.

Center for erhvervsrettede uddannelser på Lolland Falster, EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole, ZBC Sjælland er sammen med Femern Belt Development og Jobcentrenes Rekrutteringsservice indgået i et tæt samarbejde med henblik på at ruste de sjællandske virksomheder til at blive underleverandører på byggeriet af Femern forbindelsen og uddanne og efteruddanne arbejdskraften.

- Vi skal lave en plan for den enkelte virksomhed, der går ud på, at virksomheden bliver så god en underleverandør som muligt. Og det kræver jo blandt andet, at de får veluddannet arbejdskraft til rådighed, siger Svend Erik Jessen, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, CELF.

Steffen Lund fra EUC Nordvestsjælland har store forventninger til projektet. Han er sikker på, at mange virksomheder i Nordvestsjælland vil byde ind på at blive underleverandører på Femern byggeriet.

- Disse virksomheder kommer til at mangle folk, og det vil give os en unik mulighed for at booste vore erhvervsuddannelser, siger Steffen Lund.

»Femern-forbindelsen som vækstdriver« er et to-årigt projekt, der løber fra januar 2020 til udgangen af 2021 med et samlet budget på 29 millioner kroner.

- Femern-byggeriet er med en investering på 55 mia. danmarkshistoriens største anlægsbyggeri. Det skal udnyttes til at skabe udvikling og vækst i Region Sjælland og til at sikre et kompetenceløft hos rigtig mange danskere. Og når Femern-projektet engang er afsluttet, kommer der jo andre byggerier, hvor vores virksomheder skal være konkurrencedygtige og medarbejderne veluddannede, udtaler regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S).

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter projektet med 14,5 mio. kroner. Bestyrelsesmedlem i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Gert Jørgensen, der er borgmester i Sorø Kommune, siger:

- Hele formålet er at understøtte de lokale virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen, og dem er der mange af på Sjælland, Lolland og Falster. De skal stå klar, når Femern-efterspørgslen for alvor kommer, og det vil vi gerne hjælpe med.