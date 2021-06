Det er en udfordring at skaffe den nødvendige arbejdskraft til byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, som er danmarkshistoriens største anlægsprojekt. Illustration: Femern Bælt

Femern skaber behov for arbejdskraft og giver virksomheder muligheder

Sjælland - 17. juni 2021 kl. 09:37 Kontakt redaktionen

Af Anders Spanggaard

Danmarkshistoriens største anlægsprojekt har set dagens lys med et anlægsbudget på omkring 55 milliarder kroner. Det forventes, at Femern-projektet vil kalde på en samlet arbejdskraftefterspørgsel på over 40.000 årsværk i alt i perioden 2021-2029.

Ifølge analysen fra de regionale arbejdsmarkedsråd i Region Sjælland og i Region Hovedstaden vil der amlet vil der blive behov for knap 20.000 årsværk til selve anlægsarbejdet. Der vil især blive efterspørgsel efter ikke-faglærte med særlige kvalifikationer, herunder struktører (13.500 årsværk), chauffører (2.400 årsværk), smede mv. (1.000 årsværk), elektrikere (950 årsværk) og ingeniører (ca. 1.000 årsværk).

Anlægget af Femern Bælt-forbindelsen vil desuden skabe øget beskæftigelse hos de virksomheder, som leverer varer og tjenester til projektet. Den indirekte arbejdskraftefterspørgsel er beregnet til ca. 22.000 årsværk.

Matcher ikke udbud Der er imidlertid en stor udfordring: Arbejdskraftsbehovet svarer nemlig ikke til udbuddet. Der er i forvejen godt gang i byggebranchen i hele landet, og det kan blive et problem i både Region Sjælland, Hovedstadsområdet og på Fyn, idet Femern-Bælt-projektet forventes at tiltrække en stor del af arbejdskraften fra bygge- og anlægssektoren.

Femern-projektet er derfor et af de vigtigste prioriteringer for De regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden og Sjælland i de kommende år.

Blandt andet er der behov for at motivere de unge til at tage en erhvervsuddannelse og for at synliggøre uddannelserne og de positive beskæftigelsesmuligheder, der er i bygge- og anlægsbranchen. Virksomhederne skal etablere lærepladser - og ansætte både lærlinge og voksenlærlinge. Helt konkret er der i forbindelse med Femern-byggeriet indgået en aftale om at etablere 500 lærepladser.

I rapporten fra arbejdsmarkedsrådene peges der i den forbindelse på, at det store behov for arbejdskraft samtidig kan være en unik chance for nogle af de ledige, som ellers har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er oplagt, at der tænkes i, at de kan være med til at dække det store behov for arbejdskraft.

- Femern Bælt-byggeriet aktualiserer udfordringerne med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til bygge- og anlægsbranchen i Østdanmark. Opkvalificering af ledige og beskæftigede spiller en vigtig rolle sammen med substitution, hvor ikke-faglærte med de rette kurser, kan dække en del af behovet efter erhvervsfaglige kompetencer. Vi må herudover have fokus på, at flere tager en erhvervsuddannelse, siger Per G. Olsen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden.

Den dagsorden er formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland, Rie May Hansen også optaget af:

- RAR Sjælland har meget fokus på, at flere skal tage en erhvervsuddannelse. Det aktualiserer, at vi styrker den samlede ungeindsats, så vi undgår, at så mange unge står helt uden uddannelse. Det er vigtigt, at vi prioriterer den agenda, siger hun.

Tværgående samarbejde Det er en lokal, regional og national indsats at sikre dansk arbejdskraft til Femern Bælt-forbindelsen. Der er derfor etableret et systematisk samarbejde i Østdanmark om at sikre de rette kompetencer til byggeriet.

Det er et politisk ønske at få mest mulig dansk arbejdskraft - herunder lærlinge - ansat ved byggeriet. Lokale virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner på Lolland og Falster kan ikke imødekomme byggeriets behov for arbejdskraft og indfri potentialet for at få dansk arbejdskraft på byggeriet. Der er derfor i høj grad brug for samarbejde og koordinering regionalt og på tværs af landet.

- I RAR Sjælland er vi optagede af, at der etableres et stærkt aktørsamarbejde omkring byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Det er alfa og omega for, at vi lykkes med opgaven. Det har vi i rådet en rolle i at facilitere, fastslår Rie May Hansen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Sjælland,

Analysen er udarbejdet af COWI på vegne af De Regionale Arbejdsmarkedsråd i Hovedstaden og på Sjælland. Erhvervshus Sjælland og Region Sjælland har deltaget i en styre- og arbejdsgruppe om analysen.