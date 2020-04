Anlægsarbejdet går ifølge ny politisk aftale i gang på dansk side fra årsskiftet. Tunellen ventes nu at stå færdig medio 2029. Men allerede nu kan sjællandske virksomheder godt tænke eksporttanker, lyder det fra Erhvervshus Sjælland. Foto: Femern A/S

Send til din ven. X Artiklen: Femern-jubel: Skaber jobs nu og eksport-boost på sigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Femern-jubel: Skaber jobs nu og eksport-boost på sigt

Sjælland - 24. april 2020 kl. 16:35 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye danske byggejobs midt i corona-krisen og en kæmpe mulighed for knap 20.000 sjællandske virksomheder på sigt.

Sådan lyder det fra Dansk Industri og Væksthus Sjælland, der begge har svært ved at få armene ned, efter aftalepartierne bag Femern-forbindelsen fredag annoncerede, at anlægsprojektet sættes i gang fra årsskiftet.

-Vi er på vej ind i en økonomisk krise, som vi ikke har set siden 1930'erne. Derfor er timingen helt perfekt. Byggeriet af Femern-forbindelsen kan være med til at puste liv og optimisme i dansk økonomi. Og samtidig belaster den ikke investeringer i andre store offentlige byggeprojekter, da den er 100 procent brugerbetalt, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

Samme budskab har Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, der har arbejdet på virkeliggørelsen af Femern-projektet siden 2006.

Han påpeger, at erhvervsfonden Femern Belt Development har gjort et kæmpe forarbejde blandt fagforeninger og virksomheder, så Sydhavsøerne og den sydlige del af Region Sjælland kan få en fod med i anlægsarbejdet fra start.

- Det arbejde, som Femern Belt Development har udført, betyder, at mange virksomheder allerede er klar til at indgå aftaler om at blive underentreprenører. At arbejdet nu endelig kommer i gang, kommer til at betyde meget for hele den her landsdel og region i en tid, hvor der ellers er krisestemning, siger han.

Den udlægning er Mads Vaczy Kragh, direktør i Erhvervshus Sjælland, enig i.

- Før coronakrisen stod man og kiggede ind i, at langt hovedparten af dem, der skulle arbejde på anlægget var udlændinge. Ikke et ondt ord om dem. Men fordi byggebranchen er ramt af nedgang, så bliver der pludselig ledige hænder, der vil blive kanaliseret hen på Femern-byggeriet. Så det er virkelig vigtigt, at byggeriet kommer i gang nu, siger han til avisen.

19.320 virksomheder kan få eksport-boost Ifølge Erhvervshus Sjælland er det især følgende brancher, der kan få gavn af Femern-forbindelsen i eksportøjemed. Tallene er antal virksomheder i dag:





Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed: 2882

Handel og transport mv.:

9294 Information og kommunikation: 1650

Erhvervsservice: 7144

Kilde: Danmarks Statistik.

Ifølge Erhvervshus Sjælland er det især følgende brancher, der kan få gavn af Femern-forbindelsen i eksportøjemed. Tallene er antal virksomheder i dag: Kæmpe mental forskel Der er dog stadig lange udsigter til, at tunellen står færdig. Ifølge seneste prognose fra Transportministeriet, kan den første bil og det første tog køre ned i den færdige tunnel i midten af 2029.

Men nyheden om, at byggeriet nu rent faktisk sættes i gang udgør alligevel en mental forskel, når Erhvervshus Sjælland forsøger at få sporet sjællandske virksomheder ind på, at de skal blive bedre til at eksportere:

- Sjælland er den region i Danmark, der har mindst eksport til udlandet i dag. Den her forbindelse åbner et meget stort eksportmarkedet for danske virksomheder, og det kan kickstarte eksporten fra Sjælland til Tyskland, siger Mads Vaczy Kragh.

Men, understreger erhvervshus-direktøren, det kommer ikke til at ske af sig selv:

- Det er virkelig vigtigt, at den her forbindelse ikke bare skaber vækst i København og Hamborg, men også vejen imellem dem. Det er noget af det, vi kigger ind i lige nu, og som virksomhederne også bør kigge ind i nu. Men vi mærker da også en interesse, som jeg forventer vil stige nu, siger han.