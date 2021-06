Der er betragtelige gevinster i vente for Region Sjælland med den nye forbindelse over Femern Bælt. Illustration: Femern Bælt

Femern giver Sjælland en årlig milliardgevinst

Sjælland - 16. juni 2021

Der er betragtelige gevinster i vente for Region Sjælland med den nye forbindelse over Femern og den nye jernbane ved Ringsted. Alene i rejsetidsbesparelser er der en gevinst på 691 millioner kroner kombineret med økonomiske effekter på 316 millioner kroner. I alt altså 1007 millioner kroner. Det viser helt nye beregninger af effekten af den færdige faste Femern-forbindelse, som HBS Economics har foretaget for Erhvervshus Sjælland og Region Sjælland.

Men selvom man glæder sig over tallene, så er ambitionerne langt højere.

- Selv hvis vi sidder på hænderne, kan vi forvente en effekt på en milliard kroner årligt. Det er et godt udgangspunkt, og det skal vi bruge som afsæt for at skabe langt mere, siger Heino Knudsen (S), regionrådsformand i Region Sjælland.

Han forudser, at den kortere rejse- og transporttid mellem Region Sjælland og Tyskland vil gøre regionen mere attraktiv i forhold til bosætning, turisme og virksomhedsetableringer.

- Griber vi mulighederne, kan den nye forbindelse være med til at forandre hele Region Sjælland i en meget positiv retning.

Rapporten peger blandt andet på, at pendlerne fremover vil spare 600.000 rejsetimer, og at fem millioner flere passagerer end i dag vil krydse Femern Bælt årligt. Rapporten opridser en række områder, hvor Femern-forbindelsen vil give nye muligheder for både borgere og virksomheder.

En af de ting, som den nye forbindelse bidrager med, er adgangen til international arbejdskraft med pendling på tværs af Femern.

Vil krydse grænser I dag er der ca. 400.000 pendlingsrejser på tværs. Men når man regner på effekten med udgangspunkt i erfaringer fra andre steder, vil pendlingen stige med mere end 200 pct. til over 1.2 mio. pendlere i 2030, når forbindelsen er færdig. Derudover bliver det hurtigere at bevæge sig på tværs af Sjælland med en ny jernbane til Ringsted allerede fra 2024.

Mads Váczy Kragh, der er direktør for Erhvervshus Sjælland glæder sig over rapportens konklusioner:

- Adgang til kompetent arbejdskraft bliver et stadigt vigtigere parameter for virksomhederne. Det samme gør mulighederne for erhvervssamarbejder og international handel. Derfor gør den nye infrastrukturer en kæmpe forskel ved at øge adgangen til arbejdskraft samt grænseoverskridende erhvervssamarbejder og handel. Det bliver eksempelvis muligt at pendle fra et godt stykke ned i Tyskland til virksomheder i Nykøbing Falster og også på tværs af Sjælland, hvor virksomheder i hele regionen får adgang til et øget arbejdskraftudbud, siger Mads Váczy Kragh.

Adgang til arbejdskraft Netop den bredere adgang til arbejdskraft, erhvervssamarbejde og handel er noget af det, der ifølge Mads Váczy Kragh kan spille en væsentlig rolle i fremtiden.

- Bedre adgang til arbejdskraft og international handel giver i sig selv højere vækst. Men det betyder også, at det bliver endnu mere attraktivt at placere sin virksomhed i Region Sjælland. Og de kommende år vil vi se flere og flere virksomheder placere sig i vores område. Flere steder oplever man det allerede nu fra virksomheder, som tænker langsigtet, siger Mads Váczy Kragh.

Region Sjælland har i en årrække været udfordret på den økonomiske udvikling. Ikke fordi der ikke har været vækst i regionens virksomheder, væksten har bare været højere i Danmarks andre regioner.

- Grundlæggende har der været vækst i Region Sjælland ligesom i resten af landet. Men særligt den vestlige og sydlige del af Sjællandsregionen har haltet efter, mens et område som Køge har ligget meget højt. Femernforbindelsen giver også en høj effekt i Køge, men en lang række af potentialerne ligger længere mod syd i forhold til at tiltrække flere virksomheder, udnytte det større arbejdsmarked og tiltrække turister, fortæller Mads Váczy Kragh.

Nye beboere Den nye infrastruktur kan på den baggrund løfte hele den sydlige del af Region Sjælland, mener Heino Knudsen (S).

- Udover at det er mere attraktivt som virksomhed at placere sig sydpå, så bliver det også markant mere attraktivt at bo der, fordi man i fremtiden kan søge flere job i et langt større geografisk område. Så vi står med et guldæg i hånden til en værdi af mere end en milliard kroner, men vi skal åbne det for at høste diamanterne indeni, påpeger Heino Knudsen.