Femern-byggeriet må kigge udenlands for arbejdskraft

Sjælland - 06. oktober 2021 kl. 06:10 Af Jesper Bøgh og Rune Skjold Kontakt redaktionen

Faldende ledighed i Danmark er som udgangspunkt godt. Men når det gælder om at skaffe arbejdskraft til danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt - Femern-forbindelsen - så er lav ledighed ikke nødvendigvis en god ting.

For med det boom i byggeriet, Danmark oplever og har oplevet det seneste stykke tid, kan det blive en udfordring at rekruttere nok arbejdskraft, nu hvor byggepladsen for alvor begynder at tage form.

Derfor skal konsortiet Femern Link Contractors, FLC, der står bag produktionen af de enorme tunnelelementer, formentlig kigge ud over nærområdet for at skaffe arbejdskraft. Et nærområde, der i denne sammenhæng ikke bare tæller Rødbyhavn, men hele Lolland-Falster, Sjælland og Sydfyn.

Lige nu efterspørger konsortiet omkring 300 jord- og betonarbejdere, og mange af dem vil formentlig ikke have dansk som modersmål. Det mener Per Bech Grønning, der er leder af Femern Agency, Lolland Kommunes rådgivningscenter for konsortier, underleverandører og øvrige virksomheder på det store projekt.

- Det er en vanskelig opgave af rekruttere så mange på kort tid. Derfor vil en del af disse også blive rekrutteret i udlandet. Hvis vi kommer til at levere cirka 100 danske medarbejdere, så bliver jeg glad, lyder det fra Per Bech Grønning.

God kontakt til forbund Hos fagforbundet 3F er man også klar over de udfordringer, det store byggeri står over for. Men forbundet er stadig opmærksom på, at alt foregår som det skal, fortæller Claus von Elling, der er formand for 3F Byggegruppen.

- Vi er ret sikre på, at mange danske håndværkere meget gerne vil være en del af det historiske projekt. Men på grund af geografien har vi nok brug for at tage lidt kreative løsninger i brug. Der skal sikres et lønniveau, der kan matche den aktivitet, der er i byggeriet i dag, og så har vi flere gange peget på, at man skal tilbyde hele lærlingepladser inklusiv et kollegieværelse tæt på pladsen, så man opbygger en ungdomskultur på stedet, siger han og fortæller, at byggefagenes organisationer har oprettet et kontor tæt ved byggepladsen.

- Her har vi fire konsulenter ansat for at holde øje med byggeriet og holde kontakt med både firmaerne og de ansatte. De har faste møder og fortæller, at der er en god kontakt, siger 3F-formanden.

