Når Femern-tunellen er færdig kommer den til at ligge i niveau med havbunden. En gruppe af erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner i Region Sjælland har netop fået 35 mio. kr. til kortlægge og udvikle det erhvervspotentiale, forbindelsen ventes at give. Grafik: Femern A/S.

Femern: Millioner skal sikre at 100 små virksomheder får Femern-løft

Selv om der er næsten 10 år til Femern-forbindelsen ventes at stå færdig, har sjællandske erhvervsorganisationer for længst sat sig sammen for at se på, hvordan virksomheder og erhvervsliv kan udnytte Femern. Og den indsats har nu givet pote.

Erhvervsorganisationerne, der føres an af Erhvervshus Sjælland, har netop fået tildelt 35 millioner af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at hjælpe små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland med at udnytte Femern-forbindelsen. Både under og efter byggeriet.