I 2004 var forventingen, at Femern-forbindelsen kunne være klar i 2015. Siden er projektet blevet forsinket og forsinket. Seneste prognose lød på åbning i 2028. Ny hedder prognosen medio 2029. Foto: Femern.

Femern: 28 mia. frigives, så anlægsarbejde kan sættes i gang

Sjælland - 24. april 2020 kl. 11:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter både Tyskland og EU har sagt god for den danske stats lån og garantier for Femernforbindelsen er partierne bag Femern-forbindelsen er blevet enige om at sætte gang i næste fase af projektet for i alt 28 mia. kr.

Det betyder, at etableringen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt rykker ny et stort skridt nærmere.

Konkret betyder det, at Femern og entreprenøren FLC nu kan arbejde videre med planerne om blandt andet at etablere en tunnelelementfabrik og selve tunnelportalen i Rødby.

-Den aftale, vi i forligskredsen har indgået sikrer det næste solide skridt i femern-forbindelsen nu kan tages. Femernforbindelsen bliver en milepæl i Danmarkshistorien, sagde transportminister Benny Engelbrecht på et pressemøde fredag formiddag.

Det sættes igang nu Etablering af hele tunnelelementfabrikken ved Rødbyhavn

Etablering af tunnelportalen på Lolland

Etablering af beboelses- og administrationsfaciliteter

Bestilling og levering af marint tunneludstyr.

Kilde: TransportministerietA/S. Kilde: TransportministerietA/S. EU siger ok for anden gang Aftalen er blevet mulig fordi de tyske myndigheder og ikke mindst EU-kommissionens og konkurrencekommissær Margrethe Vestager 20. marts godkendte den danske statsstøtte og statsgarantier bag projektet.

Det gjorde hun og EU også for fem år siden. Men det blev siden annulleret af EU-domstolen i Luxembourg efter klager fra færgerederierne Stena Line og Scandlines. Ifølge Domstolen burde EU-kommissionen undersøgt tingene grundigere før man nikkede ja til projektet.

EU's nye undersøgelser er mundet ud i stort set samme konklusion som i 2015. Nemlig, at projektet er et vigtigt fælleseuropæisk projekt, hvor fordelen opvejer ulemperne ved statsstøtten.

- På baggrund af statsstøtteafgørelsen fra EU kan vi nu igangsætte anlægsarbejdet. 1. januar 2021 kan vi sætte første spadestik til en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland, siger Benny Engelbrecht.

Tidsplan for anlægsarbejdet FLC igangsætter i udgangspunktet anlægsarbejdet pr. 1. januar 2021.

Tunnelelementfabrikken forventes at kunne påbegynde produktionen af tunnelelementer primo 2023, og hele fabrikken forventes at være færdig medio 2023.

Udskibning og nedsænkning af de første, færdige tunnelelementer forventes at finde sted primo 2024. Anlægsarbejdet på tysk side påbegyndes først, når der foreligger en skriftlig dom fra Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig.

Kilde: Transportministeriet. Kilde: Transportministeriet. Forsinket igen Sagen i EU har dog været medvirkende til, at projektet endnu en gang bliver forsinket. Nu er prognosen, at tunellen åbner i midten af 2029. Det er et år senere end de seneste prognoser, der er meldt ud.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen kalder alligevel aftalen en god nyhed. Både i disse coronatider og i lyset af, at de første aftaler mellem Danmark og Tyskland blev indgået i 1990'erne og i begyndelsen af 2000'erne.

- Der er tale om et gigantisk projekt, der har været igennem en langstrakt proces. Men nu tager vi næste skridt mod de store anlægsforbindelser, sagde han på pressemødet.

De danske arbejder begynder, selv om der stadig pågår en retssag ved tyske domstole, som tyske miljøorganisationer har anlagt. Retssagerne starter først til efteråret og forventes færdige i løbet af 2021.

Men i projektet har det længe planen, at der skulle arbejdes i cirka halvandet år på dansk grund, før man sætter spaden i jorden på tysk side. Det naturligvis forudsat, at den tyske stat og de tyske delstater vinder det juridiske slagsmål.

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) jubler over aftalen.

- Fantastisk for Region Sjælland og ikke mindst Lolland, Falster og Sydsjælland. Femern-forbindelsen er et vigtigt udvikling af vores tog- og vejnet, men i ligeså høj grad en enorm mulighed for nye jobmuligheder, nye virksomheder og ny udvikling i vores område, skriver han på Facebook.

