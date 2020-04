Feberredning sikrer fart på jernbane under corona

Tog: Corona-epidemien har været tæt på at betyde, at hastigheden på landets jernbaner måtte sænkes op til 33 procent fra midten af maj. Men nu har Banedanmark fundet en løsning.

Sjælland: Et svensk firma og en lille gruppe af gående teknikere med håndskubbede målevogne sikrer i disse dage og i den kommende tid, at togene landet over kan drøne derudad som de plejer, uden at sikkerheden sættes over styr.

Corona-epidemien har ellers betydet, at Banedanmark har kigget ind i et scenarie, hvor man var nødt til at bede DSB og de øvrige togselskaber om at sænke farten på en lang række strækninger fra midten af maj. Heriblandt fra 180 til 160 km/t på hovedstrækninger som København-Ringsted samt København-Fredericia over Køge Nord, mens hastigheden skulle sænkes fra 160 til 120 km/t på regionale strækninger som Holbæk-Roskilde og Næstved-Vordingborg. Det skyldes, at Banedanmarks hollandske leverandør af banemålinger, som skal garantere for sikkerheden på jernbanen, siden slutningen af marts har nægtet at komme til Danmark for at lave de aftalte målinger.

Men efter flere ugers arbejde har Banedanmark nu fundet en Plan B.

- Det er nu lykkes at få et svensk firma til at komme tre dage i næste uge og måle vores hovedstrækninger. Det fjerner det største pres fra os. Så har vi over de sidste uger selv foretaget målinger med en krab-vogn (en håndskubbet målervogn, red.), og det fortsætter vi med i de næste uger, siger Randi Skogstad, infrastrukturdirektør i Banedanmark, til avisen.

For en sikkerheds skyld har Banedanmark også ansøgt Trafikstyrelsen om dispensation fra de normale regler, så man vil kunne undgå at sænke farten fra 180 til 160 km/t på hovedstrækninger som eksempelvis København-Odense-Fredericia.

- Det er jo først, når vi har målingerne, at vi kan regne med den. Men det er vores klare forventning lige nu, at det svenske firma vil kunne gøre det, tilføjer Randi Skogstad. Ifølge Banedanmark vil en dispensationen ikke betyde, at sikkerhedsniveauet sænkes, men blot at sikkerheden overholdes "på en anden måde", end det der normalt er tilfældet.