Fartgale bilister i boligområder gør forældre utrygge

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Rådet for Sikker Trafik i august måned i år. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Cirka ni ud af ti danskere oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres nabolag, og det skaber irritation, utryghed og bekymring for børnenes ve og vel.

I undersøgelsen svarer 86 procent af de adspurgte, at de ofte eller nogle gange oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres boligområde.

Blandt de, der oplever, at der bliver kørt for stærkt, siger 57 procent, at fartbilisterne gør dem bekymrede for egne og andres børn i området.

De bekymrede beboere oplever desuden irritation og utryghed.

- Når man sidder bag rattet, kan det være svært at forstå, at selv en lille fartoverskridelse har stor betydning og påvirker andre. Derfor er der mange bilister, som kommer til at køre lidt for stærkt. De oplever ikke farten som et problem, som man gør, hvis man går, cykler eller færdes med børn på vejen, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik i pressemeddelelsen.

Men fartoverskridelserne har konsekvenser. Sidste år var for høj fart en faktor i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene.

I seks ud af 10 dødsulykker, hvor der er for høj fart involveret, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 kilometer i timen, viser tal fra Vejdirektoratet.

Derfor gennemføres der i disse uger en landsdækkende fartkampagne, som Rådet for Sikker Trafik og 81 kommuner står bag.

I den forbindelse er der blandt andet sat 4.600 skilte op langs de danske veje med teksten ”Sænk farten - bare lidt”.

Og politiet sætter pris på kampagnen, for hvert år får politikredsene tusindvis af henvendelser fra borgere, der ønsker at politiet kigger forbi for at kontrollere farten på vejene.

- Selv en lille fartoverskridelse kan have stor betydning for, om man når at standse, hvis for eksempel et barn pludselig løber eller cykler over vejen. Der er for høj fart i alt for mange ulykker, og derfor er det også et område, som vi prioriterer højt, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

En anden undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik kunne også for nyligt fortælle, at næsten hver fjerde billist kører 100 kilometer i timen, hvor man kun må køre 80 kilometer i timen.

Samme undersøgelse viste også, at 43 procent af de adspurgte bilister sommetider kører 60 kilometer i timen eller mere på byveje, hvor fartgrænsen er 50 kilometer i timen.