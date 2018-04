Massiv overbelægning og højt arbejdspres fik i januar Dansk Sygeplejeråd til at melde Holbæk Sygehus til Styrelsen for Patientsikkerhed. Sygeplejerske Marie Møllenborg (tv.), der her ses sammen med daværende fællestillidsrepræsentant Anette Møller, var blandt de mange sygeplejersker, som gav op og sagde jobbet op. Foto: Tine Fasmer

Fare for patienter: Styrelse kritiserer sygehus

Sjælland - 19. april 2018 kl. 14:17 Af Tine Fasmer

En 92-årig blev indlagt på børneafdelingen, medicinske patienter i »lånesenge« på andre afdelinger fik ikke den rette medicin, det var ikke altid muligt at få hjælp fra den travle læge til akutte patienter, og der var store problemer med medicinhåndteringen.

Det er den korte opsummering af en udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen på Holbæk Sygehus' Medicinske Afdeling, der netop har givet sygehuset et påbud om at få strammet op på behandling og pleje af de medicinske patienter.

- Det er meget alvorligt og viser jo desværre, at vores sygeplejersker har fuldstændigt ret i det, de har forsøgt at råbe op om i halvandet år. Ledelsen har lukket øjnene for de faktiske forhold i alt for lang tid. Kaos på gangene på den medicinske afdeling på Holbæk Sygehus har fået fatale konsekvenser for både patienter og personale, mens ledelsen har tilsidesat patientsikkerhed og arbejdsmiljø på grund af økonomiske hensyn, siger næstformand for Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg.

Hun påpeger, at påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed ikke står alene.

- Arbejdstilsynet har jo også udtalt kritik af situationen på sygehuset. Det skærer i hjertet, som en sygeplejerske har udtalt til Arbejdstilsynet, når man har så travlt, at man er nødt til at ignorere patienter, som ligger og kalder. Der er simpelthen ikke balance mellem kapacitet og patientindtag, siger Dorte Steenberg.

I en pressemeddelelse fra Region Sjælland udtaler lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen, at der allerede i februar blev igangsat en række initiativer, der skal rette op på kritikpunkterne fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Men det er ikke tilstrækkeligt til at forbedre situationen, lyder det fra Dansk Sygeplejeråd.

Dorte Steenberg opfordrer sygehusledelsen og Region Sjælland til at give Holbæk Sygehus' Mediciske Afdeling et pusterum.

- De burde anerkende, at der er brug for et midlertidigt stop for patientindtag på de berørte afsnit, så der kunne nå at blive ansat tilstrækkeligt personale. Og de social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, som har knoklet så meget i så lang tid, har simpelthen brug for at kunne slikke sårene, siger Dorte Steenberg.