Falck mister monopol på ambulancekørsel

Sjælland - 04. maj 2020 kl. 21:19 Af Tine Fasmer

Sidste gang der var udbud af ambulancekørslen i Region Sjælland, fejede Falck A/S bordet rent, da de vandt udbuddet i alle delområder.

Roskilde Brandvæsen var den eneste anden konkurrent, og de bød kun på området, der dækker Roskilde, Lejre, Greve og Solrød Kommuner.

Siden 1. januar 2016 har alle ambulancer i regionen været fra Falck A/S, men nu er politikerne klar til ændre situationen.

Når kontrakten udløber 31. januar 2014, vil Region Sjælland selv til at køre ambulancer i en del af regionen.

På et lukket punkt under mandagens regionsrådsmøde besluttede politikerne at udbyde ambulancekørslen i fire forskellige geografiske delområder.

I to geografisk sammenhængende delområder vil Region Sjælland, når tilbuddene foreligger, selv hjemtage driften.

- Ved at hjemtage en del af ambulancedriften tager vi et vigtigt skridt i forhold til den videre udvikling af sundhedstilbud tættere på borgeren. På den måde kan vi nemlig skabe større sammenhæng og mere synergi ved at integrere flere præhospitale opgaver. Jeg er glad for, at der er tale om en bred politisk aftale, som også i fremtiden vil være med til at sikre stabilitet og tryghed omkring det stærke akutberedskab, vi allerede har i dag i regionen, udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Mindst halvdelen

Ambulanceberedskabet opdeles i fire geografiske kontraktområder med udgangspunkt i regionens fire akutsygehuse i Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing F. Regionsrådet har besluttet, at Region Sjælland selv skal stå for ambulancekørslen i to ud af fire delområder.

Hvis kontrolberegningerne viser, at regionen i de øvrige delområder kan gøre det bedre og billigere, kan regionen måske overtage mere.

- Vi vil have vished for, at borgernes skattekroner fremover bliver brugt bedst muligt på ambulanceområdet, så vi får mest mulig sundhed for pengene. Derfor vil vi med de ændrede rammer i det kommende udbud skabe mere konkurrence, som skal danne grobund for, at vi kan få den bedste kvalitet til den rigtige pris. Derfor vil vi også evaluere det, vi selv skal køre, efter tre år, udtaler 2. næstformand Jacob Jensen (V).

Politikerne vil prøve at finde enighed og penge i de kommende budgetforhandlinger, så akutberedskabet forberedes.

- Alle borgere i regionen skal føle sig trygge og vide, at den akutte hjælp kommer hurtigt frem, når der er brug for den - særligt i regionens yderområder. Derfor arbejder vi på at indsætte flere nødbehandlerbiler og på at styrke 112-hjælperordninger til gavn for dem, der bor i de yderste hjørner i regionen, udtaler 1. næstformand Peter Jacobsen (DF).