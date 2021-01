Otte ud af 14 topledere på sygehusene i Region Sjælland fik allerede første stik inden nytår.

Fagforeninger kritiserer vacciner til direktører

Sjælland - 30. januar 2021 kl. 06:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Både FOA og Dansk Sygeplejeråd kritiserer, at otte direktionsfolk fra Region Sjællands sygehuse er blevet vaccineret mod Covid-19 allerede.

Helle Dirksen, formand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, er forundret over, at otte topfolk på sygehusene er kommet frem i vaccinekøen.

- Jeg mener, det er stærkt uheldigt, for hele vaccinationsplanen tilsiger, at frontpersonalet på sygehusene skal vaccineres tidligt. Sygehusdirektører har selvfølgelig også deres gang på sygehusene, men de er ikke front i behandlingen. Som ledelse har man ansvar for at sørge for medarbejdernes sikkerhed, og der har været mange covid-smittede ansatte i sundhedsvæsenet, siger Helle Dirksen.

Hun har flere medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen i kommunerne og på hospice, som undrer sig over, at de står langt nede i vaccinationsgrupperne.

- Hvis sygehusene stod med vaccinerester, de skulle have brugt op, så kunne de måske have ringet til den kommunale hjemmepleje eller til et af hospicerne i regionen, siger Helle Dirksen.

Også Bo Viktor Jensen, formand for FOA Roskilde, er kritisk:

- Jeg savner ord for det. Det er vildt forkasteligt, at direktører og vicedirektører er blevet vaccineret. Så vidt jeg er orienteret, er serviceassistenterne, som jo gør rent på sygehusene - også på afdelinger med Covid-smitte, ikke blevet vaccineret endnu. Vi mangler jo vacciner til alt frontpersonale, også i hjemmeplejen og i daginstitutionerne, hvor de ansatte heller ikke kan undgå at være tæt på børnene, siger Bo Viktor Jensen.

