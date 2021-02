Færre senge skal være øremærket Covid-patienter

Region Sjælland træder et trin ned ad corona-trappen og justerer beredskabet ned til niveau to ud af fem.

- Det forsatte fald i antallet af COVID-ramte patienter giver anledning til en forsigtig optimisme. Dermed skaber vi plads til behandlingen af andre patienter, der ellers har fået deres operation eller aftale udsat. Men vi er samtidig konstant opmærksomme på udviklingen af den nye og mere smitsomme variant B.1.1.7, der fortsat giver panderynker. Derfor er vi parate til hurtigt at skrue op for beredskabet igen siger Leif Panduro Jensen,

Stop for indlæggelser på Filadelfia

Region Sjælland ophæver samtidig aftalen om indlæggelse af patienter på Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund. Indlæggelserne uden for sygehusene er sket for at lette presset på sygehusafdelingerne og samtidig tage godt hånd om medicinske patienter, der endnu ikke er helt klar til at komme hjem.