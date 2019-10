Færre risikerer at få en grusgrav i baghaven

Risikoen for at blive nabo til en grusgrav et sted i Region Sjælland kan meget vel blive lidt mindre fra 2020.

I oplægget til den kommende råstofplan for de næste fire år lægger regionens administration nemlig op til, at man kan fjerne cirka 6500 hektar ud af de i alt 11.200 hektar jord rundt om i regionen, der i dag er udpeget som råstofinteresseområde. Det svarer til over 9100 fodboldbaner - eller 58 procent af de nuværende interesseområder.

- Hvis der ikke er de store råstofressourcer i et område, er der ingen grund til at have det med som interesse- område, hvis vi kan finde andre og mere egnede områder at grave i. Hvis et område pilles ud, vil det jo også have enorm betydning for borgerne i de berørte områder. Så vil de få en sikkerhed for, at de ikke pludselig skal være nabo til en grusgrav fem til 10 år ud i fremtiden, siger Carsten Krabbe til Sn.dk