Presset på Holbæk Sygehus? medicinske afdeling er så stort, at regionen nu sætter gang i en række initiativer for at afhjælpe problemet. Foto: Jakob Binderup/Scanpix

Færre patienter til Holbæk: Sygehus skal aflastes

Region Sjælland har derfor iværksat tre nye initiativer, som skal give personalet et pusterum, blandt andet ved at sende færre patienter til Holbæk Sygehus:

- Vi skal have aflastet det akutte pres. Det gør vi ved at få færre patienter ind i en periode, så vi kan give et pusterum til medarbejderne, siger regionsrådsformand, Heino Knudsen (S).

- Det er en midlertidig løsning, som så skal følges op af en analyse, som skal hjælpe os med at finde ud af, hvilke andre initiativer, vi kan tage for at komme ud af det pres, som alle medicinske afdelinger i regionen oplever, siger Heino Knudsen. Derudover vil regionsrådsformandskabet, det vil sige Heino Knudsen, Jacob Jensen og næstformand for regionen, Peter Jacobsen (O) reservere 2,5 millioner kroner til at forbedre de fysiske rammer på sygehuset.