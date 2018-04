Beslutter du dig for at slette Facebook skal du møder du denne besked.

Facebook overvåger: Sådan undgår du det

Sjælland - 07. april 2018 kl. 07:00 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Facebook og App-udviklende virksomheder indsamler massevis af data. Disse data kan analyseres og bliver brugt til at manipulere mennesker og større befolkningsgrupper. Dataindsamlingen er ikke nødvendigvis ulovlig, men de færreste har lyst til, at fremmede ved alt om en. Derfor har Forbrugerrådet Tænk en række gode råd til, hvordan man kan undgå at kaste sine data i grams.

- Et af de vigtigste råd er, at man ikke skal bruge sit Facebook-login til andre tjenester. Der giver man jo i virkeligheden nøglen til ens data til andre tjenester. Og hvis de her tjenester har ondt isinde, så har de nøglen, siger Anette Høyrup, som er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.

Når du downloader en app på eksempelvis din telefon, så spørger appen tit, om du vil installere den via Facebook. Gør du det, så kan appen ofte få lov at snage i, hvad du godt kan lide. Det kan være svært at vide, hvad man siger ja til, når man installerer apps og den spørger, hvad man vil give adgang til.

Lommelugten vil vide alt

Anette Høyrup nævner en lommelygte-app, som vil have GPS-data fra telefonen, selvom det ikke er en del af lygtens funktion. På den måde henter mange apps langt mere data, end de har brug for, for at fungere, og det problem støder Forbrugerrådet Tænk ofte på.

- En løbeapp skal selvfølgeligt have adgang til lokationsdata, men vi har set løbeapps, som henter lokationsdata, når man sover. Virksomhederne skal kun hente de relevante data, siger Anette Høyrup.

Derfor mener Anette Høyrup også, at et andet godt råd er, at slette de apps, man ikke længere bruger.

- De suger jo ens data, lokationer og kontakter, siger hun.

- Det sidste gode råd er, at få tjekket sine privatindstillinger på Facebook. Her kan man også bestemme hvilke data, der må deles med andre, siger Anette Høyrup.

