Få overblik: Her er de nye corona-restriktioner

I 38 kommuner er der indført en række ekstra restriktioner. Dertil kommer de restriktioner, som gælder for hele landet. Du får oversigten her

- Smitten er for høj, og situationen er for bekymrende. Derfor skal vi sætte ind, så vi får kontrol med smitten og dermed epidemien. Det skal vi ikke mindst, fordi der nu er meget kort tid tilbage til jul, sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde mandag 7. december i forbindelse med fremlæggelsen af de nye restriktioner i de 38 kommuner.

I 38 kommuner i Danmark er der fra 9. december og frem til 3. januar indført en række ekstra restriktioner. De indførte restriktioner skyldes et for højt smittetryk.

Anbefalinger om sociale og faglige arrangementer – gælder i hele landet

Alle sociale arrangementer med et primært socialt formål bør aflyses, fx arrangementer som klassefester, bedsteforældredage mv. Det gælder også sociale arrangementer, der både afholdes på og uden for skolens eller institutionens matrikel, og dem der er arrangeret af skolen eller institutionen og/eller af forældre/elever. Dette gælder også selvom børnene og eleverne færdes sammen i løbet af en almindelig dag, da det især kan være vanskeligt at efterleve smitteforebyggende anbefalinger som afstand og god håndhygiejne i forbindelse med sociale arrangementer.

Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dagstid, og bør ikke omfatte overnatning.

Arrangementer over flere dage med overnatning bør som udgangspunk aflyses eller afholdes uden overnatning, da det kan være vanskeligt at efterleve og opretholde anbefalingerne om hygiejne og afstand.

Alle aktiviteter og dagsarrangementer skal fortsat ske under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, herunder god hygiejne og afstand, samt at personer med symptomer på COVID-19 skal blive hjemme.

SFO’er, fritids- og ungdomsklubber:

Det pædagogiske arbejde, der foregår dagligt i SFO’er, fritids- og ungdomsklubber m.v. betragtes ikke i denne sammenhæng som sociale aktiviteter. SFO’er, fritids- og ungdomsklubber kan derfor fortsætte som hidtil under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes gældende smitteforebyggende anbefalinger.

Længerevarende ophold:

Længerevarende ophold på fx efterskole, folkehøjskole mv., uanset overnatning, er ikke omfattet og kan gennemføres under hensynstagen til de gældende retningslinjer.

Undtagelser fra anbefalingerne:

Der kan være undtagelser fra anbefalingen om at aflyse sociale arrangementer samt faglige arrangementer med overnatning, såfremt der er særlige hensyn til deltagerkredsen. Det kan fx være hensyn til udsatte børn og unge i mistrivsel eller lign., hvor det vurderes, at arrangementet bør afholdes af hensyn til deres trivsel eller for at undgå social isolation. Det er den enkelte arrangør (skolen eller institutionen el.lign.), som må vurdere, om der er særlige hensyn til deltagerkredsen, som kræver, at arrangementet bør afholdes.

Derudover kan arrangementer med overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at arrangementet afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende anbefalinger om forebyggelse af smitte, herunder at man begrænser den tid deltagerne er sammen.