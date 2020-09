FDM: Elbil-drøm kan koste sjællandske bilejere dyrt

Sådan lyder det fra bilejernes forbrugerorganisation, FDM, forud for offentliggørelsen af den såkaldte Eldrup-kommissions-rapport mandag, som skal bane vejen for flere elbiler i Danmark i de kommende år.

Hvis man vil sikre, at der skal én million elbiler ud at rulle på de danske veje i 2030 uden, at det koster statskassen for mange penge, vil man være nødt til at øge afgifterne for almindelige benzin- og dieselbiler. Og den koster en gennemsnitlig benzin- eller dieselbil-ejer en ekstraregning på op imod 5700 kroner om året, skrev flere medier på baggrund af en historie i Politiken.