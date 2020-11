Murer-robotten kan hjælpe mureren med at hente mursten og mørtel, så mureren kan skåne sin krop for mange vrid og løft. Foto: Platform.as

Europas første murer-robot hjælper Enemærke & Petersens murere

- Robotten skal udføre det monotone arbejde, hvor håndværkerne fx vrider ryggen, når de skal række højt op eller bukke sig langt ned. På den måde er robotten som et hjælpeværktøj på pladsen med til at skabe et bedre arbejdsmiljø, og det er en rigtig god udvikling for vores branche, siger Palle Glæsborg Nielsen, der er byggeleder på byggepladsen Fruehøjgaard.