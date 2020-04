Artiklen: Et stærkt samarbejde i byggeriet arbejder for at mindske konsekvenserne af COVID-19 på arbejdsmarkedet

Et stærkt samarbejde i byggeriet arbejder for at mindske konsekvenserne af COVID-19 på arbejdsmarkedet

Et stærkt samarbejde mellem flere parter har etableret en ny model, hvor bygge- og anlægsarbejdere kan blive dygtigere hjemme foran computeren via online opkvalificering – og samtidig undgå løntab.

Byggeriet er også ramt af COVID-19. Dansk Håndværk, FH/LO-Hovedstaden er derfor gået sammen med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og har lavet en fælles aftale om at igangsætte faglig, online opkvalificering for at mindske konsekvenserne på arbejdsmarkedet.

I stedet for at hjemsende eller afskedige medarbejdere har virksomheder nu mulighed for at tilbyde medarbejdere faglig opkvalificering, hvor der ydes 229,- kr. i lønkompensation pr. time pr. medarbejder. Den faglig online opkvalificering – som foregår hjemmefra – kan fx være inden for: kvalitetssikring og dokumentation, anvendelse af bygge- og anlægstegninger eller kommunikation.

Det er kurser der rammer typiske behov i virksomhederne, og som samtidig kan fungere godt som fjernundervisning. Flere parter inden for byggebranchen er glade for initiativet: Morten Frihagen, direktør fra Dansk Håndværk fortæller:

”Dansk Håndværk organiserer knap 1000 mindre og mellemstore håndværksvirksomheder. Mange af vores medlemsvirksomheder er også ramt af Corona-krisen, og har brug for hjælp her og nu. Fjernundervisning via kurser som vi erfaringsmæssigt ved, at mange håndværksvirksomheder har gavn af, giver rigtig god mening for både virksomheder og medarbejdere - det er et fornuftigt alternativ til afskedigelse. Vi opfordrer derfor vores medlemsvirksomheder til at overveje muligheden for fjernundervisning i stedet for at afskedige.”