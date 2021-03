Se billedserie Der er atter gang i den udendørs idræt, hvor det er tilladt at samles i grupper på højst 25 personer. Her er det BK Skjolds U12-fodboldhold, der træner i Fælledparken i København. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Et sejt træk venter i idrættens verden

Sjælland - 06. marts 2021 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Corona har gjort især børn og unge inaktive som aldrig før. Der venter nu både skoler og idrætsforeninger en stor opgave i at få genaktiveret den yngste del af befolkningen.

Vinterkolde kunstgræsbaner og sportspladser har ellers i denne uge genlydt af latter og entusiastiske råb fra trænere og spillere, børn og voksne. Oven på den anden coronanedlukning på et år, er det igen tilladt at samles og dyrke udendørs sport - dog kun i grupper af højst 25 personer. Til stor glæde for alle involverede, men oven på foreløbig 12 måneder med corona og restriktioner er der i dén grad også brug for, at der atter kommer gang i idrætten.

Der er endnu ikke kommet tal ud for, hvor mange medlemmer de danske idrætsforeninger og sportsklubber har mistet hen over det sidste års tid, men Mikkel Nørtoft Magelund, der er leder af Team Bredde og Motion i Danmarks Idrætsforbund (DIF), frygter en massiv nedgang.

- Vi har ingen tal på, hvor stor medlemsnedgangen har været i 2020. Og når tallene kommer i april, er de ikke en gang fuldstændigt dækkende i forhold til pandemiens indflydelse. Tallene fra 2021 kan blive endnu værre, fordi det først er dér, vi ser den fulde effekt af anden nedlukning denne vinter, siger han.

Bekymrende udvikling At danskerne generelt set - på trods af gåture i ny og næ - bevæger sig mindre end før coronaepidemien ramte landet, er der ingen tvivl om. Blandt andet viser en undersøgelse, som Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet har lavet blandt 1229 6-16 årige fra 26. januar til 8. februar 2021, at 81,4 procent er mindre aktive end i samme periode før nedlukningen.

Undersøgelsen viser, at:

De 6-16-årige er i gennemsnit kun er fysisk aktive i 32,6 minutter om dagen.

87,6 % af de adspurgte ikke når anbefalingerne om 60 minutters daglig fysisk aktivitet under nedlukningen.

81,4 % er mindre fysisk aktive under vinterens nedlukning sammenlignet med samme periode før nedlukningen.

67,5 % er mindre fysisk aktive nu sammenlignet med under første nedlukning i foråret 2020.

80,3%, hverken deltager i fysisk eller online foreningsrelateret fysisk aktivitet under nedlukningen.

25,5 % vurderer, at de har taget på i vægt under corona-nedlukningen

- Nu har vi på instituttet gennem mange år undersøgt, hvad fysiske aktiviteter med både moderat og høj intensitet betyder for trivsel og form. Vi kan konkludere, at der er en kæmpe forskel på, om du er fysisk aktiv eller ej. Vi taler selvfølgelig både om fedtprocent, hvilepuls og kondital - som alle er nemme at måle på - men også det mentale og det sociale. Og i dét lys, er det en meget bekymrende udvikling, vi ser hos børn og unge i øjeblikket, siger han.

Mikkel Nørtoft Magelund deler bekymringen.

- Den første barriere for at dyrke idræt er som regel dårlig form og dårlig trivsel. Og der må man jo bare sige, at sådan en epidemi med nedlukning og isolation virkelig ikke gør noget godt. Så der bliver et kæmpe arbejde i forhold til at få mange af dem, der er faldet fra, til at komme i gang med idræt og motion igen, siger han og fortsætter:

- Der er desværre nok en social slagside i hele dette her. De, der har færrest ressourcer - både socialt og fysisk - falder først fra og er også sværest at få i gang med at dyrke motion.

SDU's undersøgelse viser, at det kun er lige over hver 10. blandt de 6-16 årige, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til daglig fysisk aktivitet. Der er altså i dén grad plads til forbedringer, men de kommer også, mener Peter Krustrup. Hvor meget af det forsømte, der bliver indhentet, afhænger dog i høj grad af, hvilke tiltag skoler og foreninger får sat i værk.

- Åbningen af den udendørs idræt er et stort skridt fremad. Og i takt med, at skolerne åbner mere og mere, bliver der også her en mulighed for at indlemme mere fysisk aktivitet i løbet ad skoledagen. Man kan sige, at folkeskolereformens intention om mindst 45 minutter daglig fysisk aktivitet i skolen, nok aldrig har været vigtigere. Skolerne er i det hele taget en kæmpe platform til at få børn og unge til at blive mere aktive, fastslår han.

Stor opfindsomhed Hos DIF, specialforbundene og ude i de enkelte foreninger har man siden den første nedlukning i marts sidste år, knoklet for at finde på alternativer, der kan holde medlemmerne til ilden. Og tager man de positive briller på, er der også kommet gode ting ud af det seneste års prøvelser.

- Der har været en meget stor opfindsomhed i forsøget på at fastholde medlemmerne. For eksempel i form af online-aktiviteter og forslag til hjemmetræning. Folk har virkelig været innovative og faktisk formået at udvikle nogle redskaber, der også kan bruges fremadrettet, når vi har åbnet al sport op igen, siger Mikkel Nørtoft Magelund.

Man regner med, at cirka 350.000 danskere før corona var frivillige i landets idrætsforeninger. Det har altså både i forbindelse med den første genåbning af foreningsidrætten og igen denne vinter især været op til dem at sørge for, at de udstukne retningslinjer blev fulgt.

- De frivillige i foreningerne fortjener en kæmpe ros for det arbejde, de lægger i at tage imod børn og unge igen efter to nedlukninger. Med alt hvad det indebærer af ekstra-arbejde på grund af restriktioner, opdelinger i små hold og så videre. Vi taler her om personer, som er ulønnede og alligevel lægger enormt mange kræfter i at få tingene til at fungere. De er i mine øjne også nogle af hverdagens helte under coronaepidemien, siger Mikkel Nørtoft Magelund.

Vil gerne åbne for indendørs idræt Danmarks Idrætsforbund ser gerne, at der også snart bliver åbnet for indendørs idræt.

- Vi har stor respekt for smittefare, og er helt med på, at man ikke bare kan åbne alt fuldstændigt op på én gang. Men vi håber på, at der snart kan blive åbnet for de indendørs idrætsgrene. Det er der, vi har størstedelen af danskere, der dyrker idræt. Det er selvfølgelig en afvejning, som sundhedsmyndighederne skal tage. Man må så veje alle de gode ting, som motion og idræt gør for folkesundheden, op mod den smittefare, der er forbundet med, at danskerne dyrker deres sport - og under hvilke omstændigheder, de gør det, siger DIF-lederen.

Peter Krustrup er enig:

- Det vil selvfølgelig alt andet lige betyde utrolig meget i forhold til folkesundheden at få gang i indendørs idræt. Men man hører også om, at smitterisikoen øges væsentligt, når vi er mange samlet inden døre. Så det er en afvejning fra myndighedernes side af, hvad der er vigtigt og forsvarligt, siger han og fortsætter:

- At man har åbnet udendørs for grupper af 25 er supergodt og giver helt klart et ryk i den rigtige retning. Jeg synes også, at det virker forsvarligt, og at foreningerne har vist, at de har værktøjerne til at gennemføre en genåbning forsvarligt. Det må man også have tiltro til, at de kan, når tiden kommer til at åbne igen for indendørs idræt, slutter han.