Carsten Larsen er den ene af de tre ejere af Højager Belysning. De købte deres domicil i foråret, og nu kan de som herrer af eget hus selv bestemme, hvad der skal ske.

Et køb gav bedst mening

Højager belysning er en højt specialiseret virksomhed, der sælger belysningsløsninger til erhvervsvirksomheder, kommuner og andre med behov for særlige løsninger.

Virksomheden har haft samme adresse i Hårlev siden 1996, og det kommer den til i mange år endnu.

For virksomhedens nuværende ejertrio købte nemlig domicilet af den tidligere ejer i foråret.

- Så vi bliver her, vi har ingen planer om at flytte, fortæller direktør Carsten Larsen.

Købet gav mening Han havde dog ikke spekuleret i at skulle eje bygningen, da han sammen med Lars Sparre og Stig Bay-Jørgensen købte virksomheden i 2005.

- Da vi overtog, sagde jeg, at jeg aldrig skulle have en bygning i Hårlev, griner Carsten Larsen, der selv bor i Nordsjælland.

- Men omstændighederne gør, at når vi nu har virksomheden her, så gav det mening at købe bygningen, siger direktøren.

Der skulle ske noget Den nu tidligere ejer af bygningen var også virksomhedens tidligere ejer, og derfor kendte Carsten Larsen og kollegerne ham godt.

- Han var bestyrelsesformand indtil for nylig, men da han stoppede, ville han ikke beholde bygningen, forklarer Carsten Larsen, der sammen med medejerne kunne se muligheder i at købe.

- Vi følte, at der skulle ske noget, og det var noget, vi gerne ville, lyder det.

Højager Belysning sælger kun til storkunder, ikke private, og en stor del af de ansatte har faste baser rundt om i landet, hvor de passer deres egen områder. Det betyder samtidig, at der ikke kommer nogen forbi for at købe en pære i ny og næ.

Derfor har det ingen betydning, hvor virksomhedens fysiske base er.

Kan tiltrække folk Men netop bygningen i Hårlev er optimal, idet den er designet netop til at rumme Højager Belysning.

- Der er kontorer, lager og mødefaciliteter. Og så er der palds til at bygge til, hvis vi får brug for det, fortæller Carsten Larsen.

Samtidig var der fornuftig økonomi i at købe bygningen.

- Det hang sammen økonomisk at købe i forhold til at leje. Ellers var vi flyttet til Køge, der er også en markedsføringsmæssig værdi i at ligge ved motorvejen, siger Carsten Larsen, der ikke ville leje bygningen af en eventuel anden køber.

- Nej, vi vil ikke leje af nogen, vi ikke kender. Vi vil selv kunne bestemme, fastslår han.

Derudover er der en anden rigtig god grund til at have domicil i Hårlev.

- Vi oplever, at vi kan tiltrække medarbejdere, der arbejder i København, men som er trætte af at bruge flere timers transport hver dag. Vi har mange lokale medarbejdere fra Køge, Stevns, Faxe - det er faktisk mig, der kommer længst væk fra, smiler Carsten Larsen.

