Region Sjælland genindfører nu den tidligere ordning for kørselstilskud til sygehuskørsel, efter at man har fundet ud af, at den nye ikke er lovlig. Billedet her fra Sjællands Universitetshospital i Roskilde, hvor Keld Pedersen har fået dialyse, er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Elmer Madsen. Foto: Elmer Madsen

Erkender fejl: Borgere fik for lidt i tilskud

24. september 2021

Med budgetaftalen for 2021 skærpede Region Sjælland vilkårene for at få bevilget refusion for de udgifter, man som borger betaler, hvis man som en del af sin behandling på et af regionens hospitaler pendler frem og tilbage.

Samtidig blev taksten ændret og beregnet ud fra udgiften med offentlig transport - såkaldt »rejsekorttakst«. Det betød, at et for nuværende ukendt antal borgere, som kørte i egen bil til behandling på sygehuset, i nogle tilfælde fik reduceret deres tilskud til transport.

Manøvren skulle spare regionen for syv millioner kroner årligt, men den var ulovlig, erkender regionen, som nu retter op på reglerne med bagudrettet effekt.

Indrømmer fejl - Region Sjælland har (...) valgt at give rejsekorttakst til patienterne, selvom de fik stillet befordringstilbud med Movia Flextrafik eller patientbus til rådighed for ikke at stille borgerne dårligere end de borgere, som fik rejsekorttakst, og enten har benyttet disse eller valgt at køre i egen bil.

En ny afgørelse fra Styrelsen for Patientklager fra primo juli 2021 viser desværre, at der ikke er hjemmel til den nuværende praksis.

På denne baggrund har et samlet Regionsråd netop i den vedtagne budgetaftale besluttet at ændre denne praksis, så der fremadrettet ydes befordringsgodtgørelse ud fra kilometertakst, som det tidligere har været tilfældet, skriver regionen i et svar til avisen.

Kørselstilskud Fra 1. januar i år indførte Region Sjælland en ændring af praksis for befordringsgodtgørelse, der betød, at regionen har udbetalt rejsekorttakst i stedet for kilometergodtgørelse, hvis patienten vælger at køre i egen bil i en situation, hvor:



• Patienten opfylder en af de grundlæggende betingelser for at få befordring eller befordringsgodtgørelse (f.eks. pensionist eller afstand på mere end 50 km mellem bopæl og behandlingssted.

• Det er sundhedsfagligt vurderet, at patienten ikke er i stand til at tage offentlig transport.

• Det er sundhedsfagligt vurderet, at patienten er i stand til at køre med patientbus eller Movia Flextrafik.



Samtidig blev der indført skærpet visitation, så hvis man pr. 1. januar 2021 benytter egen bil, men er vurderet til at kunne benytte offentlig transport, så kan man for eksempel blive mødt med et krav om dokumentation for sin helbredsmæssige tilstand, hvis du har særlige behov i forbindelse med din kørsel og derved ikke kan benytte offentlig transport og i stedet tilbydes kørsel med Movia flextrafik.



Reglerne er netop ændret med tilbagevirkende kraft, så patienterne nu får ydet befordringsgodtgørelse ud fra kilometertakst, og tidliger ansøgninger om tilskud fra i år genbehandles.

Region Sjælland er nu i gang med at skrive ud til cirka 10.000 patienter, som har fået kilometergodtgørelse i løbet af 2020. Det er kun dem, der fortsat har været i behandling i 2021, der er direkte berørt.

Regionen har på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvor mange der uberettiget ikke har fået det rette tilskud foreløbigt i 2021. Meningen med ændringen, der blev besluttet med budgettet for 2021 og trådte i kraft 1. januar i år, var, at alle skulle have samme takst - rejsekorttaksten - som er prisen med offentlig transport, og som i nogle tilfælde er lavere end den befordringsgodtgørelse, man kan få ud fra kilometertakst - sidstnævnte er 1,9 kroner per kilometer.

Enstrenget system Region Sjælland skrev allerede i budgetaftalen for 2022, at »Med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at indføre et enstrenget system til patientbefordring, der indebar en årlig besparelse på syv millioner kroner.

Beslutningen blev efterfølgende ændret pr. 1. januar 2021, så regionen udbetalte rejsekorttakst i stedet for kilometergodtgørelse ved befordring i egen bil. Denne praksis har siden hen vist sig ikke at være lovlig og skal ændres,« skrev regionen i starten af september i år. Nu er ændringen altså implementeret, så der igen udbetales kilometergodtgørelse.

Trine Birk Andersen (S), formand for Udvalget for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, er ærgerlig over sagen, men dog tilfreds med, at der er rettet op.

- Vi havde lænet os op af administrationen, som havde lavet en fejlvurdering. Hvis det skulle være lovligt, skulle vi enten slet ikke give tilskud eller give en kilometergodtgørelse. Oveni det følte mange, at de blev hårdt ramt af beslutningen, så vi er også fra Socialdemokratiet tilfredse med, at vi går tilbage til den nuværende ordning, hvor kilometergodtgørelse er genindført. Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, at lignende fejl ikke sker fremadrettet, siger Trine Birk Andersen.

Hun uddyber, at de cirka syv millioner kroner, man ville spare med ændringen - en besparelse som nu er annulleret - er indlagt i regionens budget for 2022.

- Grunden til, at vi ændrede tilskudsordningen, var, at vi ville ensrette det, så det var ens for alle, og så vi i stedet kunne føre penge tilbage til sygehuse og resten af sundhedsvæsnet, siger Trine Birk Andersen fra regionsrådet.

Penge tilbage En af de berørte er 60-årige Keld Pedersen fra Viverup nord for Faxe. Han blev sygemeldt i 2017 fra sit arbejde som lastvognsmekaniker, og nu tager han 3-4 gange om ugen turen i bil til Sjællands Universitetshospital, Roskilde for at komme i dialyse.

Han fik i juli at vide, at han helt ville miste sit kørselstilskud, først fordi Keld Pedersen ikke havde langt nok til sit behandlingssted, derefter fordi turen med beregningen ud fra rejsekorttaksten ikke var dyr nok til at udløse tilskud.

Keld Pedersen forklarer, at han grundet behandlingens art og hyppighed kun har ringe mulighed for at tage offentlig transport og netop derfor tidligere fået bevilget befordringsgodtgørelse ud fra kilometertaksten.

- Jeg fik brevet torsdag i sidste uge om, at tilskuddet var genindført. Der er også begyndt at komme penge ind. Jeg tænkte, at det er retfærdigt. Det drejer sig om mange penge - også selvom jeg får statens laveste takst. Man får jo også kørselsgodtgørelse, når man har langt til arbejde, siger Keld Pedersen.

Regionen sender besked til de berørte borgere via e-Boks, når ansøgningerne for 2021 er genbehandlet efter de nye regler (de samme som fra før 2021), og det står klart, hvor stort et beløb, der eventuelt skal refunderes.