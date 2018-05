Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og har fremlagt en plan for at reformere og forenkle hele erhvervsfremmesystemet. Mens Dansk Erhverv og Dansk Industri bakker op, er der kritik fra erhvervsfremmeaktører i Region SJælland. Foto: Scanpix. Foto: Bertil Barkholt Fruelund/Scanpix/Thomas Lekfeldt

Erhvervsstøtte-reform en »bombe« under erhvervsudvikling

Sjælland - 24. maj 2018 kl. 13:44 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Regeringens udspil til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem risikerer at munde ud i, at mange virksomheder slet ikke vil gøre brug af erhvervsfremmesystemet i fremtiden.

Sådan lyder advarslen fra Rasmus Holst-Sørensen, Direktør i Næstved Erhverv og formand for Dansk Erhvervsfremme Region Sjælland, efter regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) onsdag fremlagde et fælles udspil til et nyt erhvervsfremmesystem. Det skriver Sjællandske torsdag.

Ifølge den nye aftale, får landets kommuner lov til at beholde den lokale erhvervsservice. Men reformen betyder, at de kommunale erhvervscentre i runde tal kommer til at aflevere 180 millioner kroner ud af de 500 millioner kroner, de i dag bruger på lokal erhvervsservice.

Pengene skal dels afleveres til 10 nye erhvervshuse rundt om i landet. Og så skal der overføres cirka 100 millioner til borgernær velfærd i kommunerne.

- Jeg kan ikke se andet, end at de færre midler vil give et stort tab for den nærhed, virksomhederne her i eksempelvis Næstved, har oplevet på erhvervsserviceområdet. Jeg er også spændt på, hvordan det vil påvirke vores fremtidige resultater inden for erhvervsvenlighed, hvor vi i de seneste år har haft fremgang på diverse ranglister, siger Rasmus Holst-Sørensen til avisen.

I det nuværende erhvervsfremmesystem er der både et kommunalt, statsligt og regionalt niveau.

Fremover skal regionerne pilles ud af ligningen. Samtidig skal de fem nuværende regionale væksthuse erstattes af 10 tværkommunale specialiserede erhvervshuse.

Formand for Vækstforum i Region Sjælland, regionsrådsformand Heino Knudsen (S), mener, at reformen vil føre til centralisering.

- Nu er forslaget ikke vedtaget af Folketinget endnu. Men som jeg ser udspillet, er det her en centralisering, som vil være en kæmpe bombe under erhvervsudviklingen i landets yderområder. Man lægger op til at skulle styre tingene oppefra, men glemmer at vi har opnået mange ting gennem godt samarbejde på tværs, siger Heino Knudsen.

Han peger på oprettelsen af en ingeniøruddannelse i Kalundborg som et resultat af et godt samarbejde på tværs mellem region, regionale erhvervsfremmeorganisationer og uddannelsesinstitutioner på den ene side og så kommune og det lokale erhvervsliv på den anden.