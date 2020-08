Dansk Industri og Dansk Erhverv er kritiske over for statsminister Mette Frederiksen (billedet) og S-regeringens udspil om ret til tidlig pension. Anderledes positive er slagterigiganten Danish Crown og SMVdanmark. Foto: Scanpix. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Erhvervsliv om tidlig pension: »Vi er skeptiske«, »koster velfærd« og »Glædeligt«

Sjælland - 18. august 2020 kl. 16:40 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danske virksomheder risikerer at komme til at mangle hænder til skade for samfundsøkonomien og Danmark, hvis S-regeringens udspil om tidlig pension bliver til virkelighed. Sådan lyder reaktionen på udspillet fra Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv.

DI ser på forslaget om tidlig pension med stor skepsis, fordi seniorer spiller en helt afgørende rolle i virksomhederne i dag og i fremtiden. Det konstaterer DI's viceadministrerende direktør Kim Graugaard.

- Seniorerne bidrager med stor erfaring og udgør en stadig større del af arbejdsstyrken. Derfor er vi skeptiske over for forslaget om tidlig pension, fordi det vil trække raske og arbejdsdygtige danskere ud af arbejdsmarkedet. Det vil efterlade et hul i arbejdsstyrken, som der bliver brug for en klar plan for at udfylde, siger Kim Gragaard, der dog roser regeringen for ikke at pille ved den generelle pensionsalder i udspillet.

Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen, mener også, der må søsættes initiativer, der kan øge arbejdsudbuddet, hvis reformen gennemføres.

- Med ny ret til tidlig pension, så bliver det sværere for virksomhederne at finde den rigtige arbejdskraft. Det vil koste på virksomhedernes bundlinje, og det vil koste på velstanden og dermed velfærden, siger Brian Mikkelsen.

Det er dog ikke alle arbejdsgivere, der er negative over for Udspillet.

DI-medlemmet Danish Crown, der beskæftiger cirka 900 primært ufaglærte på sit sjællandske slagteri i Ringsted, er positive over for udspillet:

- Når vores medarbejdere går på pension, skal de kunne løfte og lege med deres børnebørn. Fleksibel tilbagetrækning handler ikke kun om, at man skal have lov til at stoppe, hvis man bliver nedslidt. Dem, der starter tidligt med fysisk hårdt arbejde, skal have lov til at stoppe, før de bliver nedslidt, siger driftsdirektør i Danish Crown, Preben Sunke.

Hos SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder, kritiserer man, at S-regeringens udspil kun tæller selvstændiges arbejdsår med i det store regnestykke, de år, de har overskud. År med underskud, tæller ikke med.

- Det er ikke rimeligt. Mange selvstændige kører i nogle år med underskud, og her arbejder de måske endnu hårdere for at rette forretningen op. Det bør ikke udelukke dem fra ordningen. Det bør laves om,« siger Jakob Brandt, administrerende direktør i SMVdanmark.

Men samtidig roser SMVdanmark udspillet for i højere grad at ligestille lønmodtagere og selvstændige.

- Det er meget glædeligt, at regeringen nu anerkender, at den frisørmester, der er startet på gulvet som 17-årig lærling, og har stået ved siden af sine medarbejdere 40 timer om ugen siden, eller tømrermesteren, der hver dag sætter loftsspær op sammen med sine svende, bliver lige så nedslidt og også har brug for at kunne trække sig tilbage, tidligt og værdigt, siger Jakob Brandt,