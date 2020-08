Erhvervsbygninger sælger godt på Øst- og Sydsjælland

- I de senere år har vi oplevet et pres inde fra byerne og ud på Sjælland. Flere virksomheder har fokus på at komme ud, hvor de kan finde bedre lokaler og samtidig spare penge, fortæller Kenneth Wagner, ejendomsmægler og partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Haa forklarer, at rykket især sker mod de større byer i regionen, eksempelvis Køge, Ringsted og Næstved, men at der også sælges ejendomme i mindre byer.

Her er der igen ved at være godt gang i salget med 249 handler sidste år mod 206 handler i 2015 og 164 i 2010.

- Det er en kæmpe fordel at eje med de lave renter, der er for tiden. Kan man få banken med på det, så er der bunker af penge at spare i forhold til at betale husleje. Der er som regel en god besparelse i forhold til at leje, siger han.