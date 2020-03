Se billedserie Skolerne er lukket ned og både børn og forældre skal være hjemme. Foreløbig klarer vi den, men et decideret udgangsforbud kan godt skabe modstand i befolkningen, mener professor i sociologi Bente Halkier. Foto: Martin Sylvest/Scanpix Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Epidemien får hverdagens fundament til at smuldre

Sjælland - 23. marts 2020 kl. 18:29 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Hjemmeundervisningen går fint. To elever smidt ud af skolen på grund af slagsmål. Lærer fyret på grund af druk".

Sådan lyder et af mange "corona-memes", som florerer på de sociale medier i øjeblikket. Humoren er stadig intakt hos de fleste trods den fysiske isolation fra omverdenen og det stadigt stigende antal virus-ramte i Danmark. Men hjemmearbejde og de manglende sociale aktiviteter griber nok længere ind i vores familier og hverdag, end vi lige tænker over.

Bente Halkier er professor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet, og har gennem årene forsket indgående i hverdagsliv, forbrug, medier og kultur. Hun ser flere udfordringer for familierne under de nuværende restriktioner, og peger på flere forhold, der gør, at de fleste danskere sættes under et stort pres i disse dage: Vores vaner, vores forhold til tid, vores sociale liv og vores balance mellem arbejde og fritid.

- Vi er nogle vanedyr. Vi er vant til at stå op, tage på arbejde eller i skole, spise aftensmad med familien og gå til sport om aftenen. Så når man pludselig skal til at arbejde hjemme og selv undervise sine børn, er der tale om en forandring, som kan virke meget overvældende - måske endda brutal - for mange, siger Bente Halkier.

Vores vaner fungerer ofte i sammenhæng med helt bestemte tidspunkter på døgnet. Tidspunkter, som altså i øjeblikket er sat ud af drift.

- Stort set alle danskerne har en meget fast skabelon for, hvad vi skal og hvornår vi skal det. Det kan være, hvornår børnene skal hentes fra skole. Eller hvor og hvornår der skal købes ind efter arbejde. Det meste ligger i nogle helt faste "tids-slots". Det ændrer sig jo også voldsomt i disse dage, hvor tiden meget mere elastisk, end vi er vant til, forklarer Bente Halkier.

Drinks på FaceTime Mennesker er sociale væsener. Vi er vant til og nyder at omgås hinanden. Den del af vores natur lider selvsagt også et knæk i disse dage - og det kan føre en del frustrationer med sig, påpeger professoren.

- Nu er vi lige pludselig tvunget til at være sammen med vores familie hele dagen, og vi kommer nok til i stadig højere grad, som isolationen strækker sig ud, at opleve frustrationer over, at man ikke kan tage til fritidsaktiviteter eller være sammen med vennerne, siger hun.

- Det gode er, at folk bliver meget opfindsomme. Nogle af mine venner mødtes forleden over Skype for at holde fest. Og herhjemme har vi også en aftale med nogle venner om, at vi går på FaceTime og skåler i fredagsdrinks med hinanden. Man ser også folk, der synger sammen over nettet - eller fra deres altaner. Det fortæller jo en masse om, at vi altså ikke er særlig gode til at undvære hinanden i længere tid ad gangen, siger Bente Halkier, som - de gode initiativer til trods - også udtrykker en bekymring for de knapt så ressourcestærke:

- Der er også en grum bagside. Det er jo ikke alle familier, som er lige harmoniske. Nogle børn oplever måske vold i hjemmet, at mor eller far drikker eller andre ting, som de normalt kan tage væk fra. Den mulighed er væk nu, og problemerne bliver måske endda yderligere forstærket af, at alle skal holde sig hjemme, siger hun.

- Det er interessant at følge, hvad det her betyder i forhold til den sociale ulighed. De fleste skal nok klare sig, men hvad sker der med dem, der ikke har så mange ressourcer? De mennesker, der ikke har så mange penge eller et stort netværk får sværere ved at klare sig igennem det her, siger Bente Halkier.

Mange nye "hjemmearbejdere" har nok opdaget, hvor svært det er at pendulere mellem arbejdet og de hjemlige sysler. Med god grund, mener Bente Halkier.

- Der er mange for hvem, hjemmearbejde er noget helt nyt. Det kan for eksempel være ham eller hende, der skal sidde og behandle byggesager for kommunen fra den bærbare hjemme på spisebordet. Mens der er hjemmeskole og der er resten af familien at forholde sig til. Det kan faktisk være en kæmpe udfordring, siger hun.

Vi kan lære noget Det er selvsagt endnu uvist, hvornår vi atter kan mødes i det offentlige rum - eller hvordan vi reagerer, når det sker.

- Meget afhænger af, om der kommer yderligere restriktioner og om vi står over for et decideret udgangsforbud. Dét vil ændre situationen markant. Kommer der et udgangsforbud, bliver det for eksempel meget slemt for dem med få ressourcer til rådighed. Nogle begynder måske at omgås reglerne i modsætning til nu, hvor vi alle sammen hopper, hvis Søren Brostrøm beder os om det, siger Bente Halkier og fortsætter:

- Danskerne har jo generelt en meget stor tillid til staten og politikerne. Men den går nok kun til en vis grænse og det er nok også kun i en begrænset periode, at folk finder sig i, at så stor en del af deres frihed bliver taget fra dem.

Hun håber dog på, at vi kommer ud på den anden side af krisen med både humøret og den sociale sult intakt - og måske lidt klogere på verden omkring os

- Mit bedste gæt er, at folk vil være meget glade og taknemmelige. - og at der kommer en sand opblomstring i danskernes selskabsliv. Mange har nok sparet en masse sammen og trænger bare til at komme ud og se andre mennesker, siger hun med smil i stemmen.

- Nogle finder måske ud af, at man kan bruge sit netværk på andre måder og nogle får måske meget mere styr på de digitale muligheder, vi har.

- Jeg tror - og håber - også, at folk lærer noget om at manøvrere i vores videnssamfund. Der er så mange historier og meninger ude om omfanget af epidemien, hvad der hjælper mod coronavirus, hvem og hvor mange der er ramt og så videre. Forhåbentlig er det her en lærerig tid i forhold til at gennemskue, hvad der er nogenlunde rigtigt og forkert, siger Bente Halkier - selvfølgelig over telefonen fra hjemmearbejdspladsen.