Enlig mor og selvstændig: - Jeg ligger 10 gange mere vandret, end jeg plejer

Sjælland - 30. marts 2020 kl. 09:30 Af Tomas Revsbech

Lo Maalue Lynghøj er selvstændig og har samtidig to skolebørn i hjemmeundervisning. Det giver en presset og hektisk hverdag, men bringer også positive ting med sig, mener hun.

- Der bliver godt nok løbet hurtigt i de her dage, lyder det korte svar fra Lo Maalue Lynghøj, da hun bliver bedt om at beskrive sin hverdag lige nu.

Den 44-årige mor til en dreng på 10 år og en pige på otte år, arbejder som selvstændig kunstner, tatovør og makeup-artist. På grund af myndighedernes restriktioner er en pæn del af hendes forretning - og dermed indtjeningsgrundlag - lukket ned.

Så pengene må tjenes ind på anden vis, blandt andet via malerier. Når hun altså får tiden til det.

- Efter vi har gået en morgentur langs stranden, hvor vi har samlet affald, går undervisningen i gang. Derfra løber jeg i pendulfart mellem mit arbejde og ungerne, når de skal have hjælp og har spørgsmål. Der er normalt knald på i hverdagen. Men i de her dage føler jeg, at jeg ligger 10 gange mere vandret, end jeg plejer, siger hun og griner.

Mange spørgsmål Der er mange helt lavpraktiske ting, børnene skal have hjælp til.

Eksempelvis hjælp til en opgave, eller bare at finde de steder på nettet hvor læreren har bedt om at få løst en opgave.

Dertil kommer de hyppige problemer med lange svar- og ventetider og sågar nedbrud af skole-systemerne som Min Uddannelse og Aula. Bare for at nævne nogle eksempler.

- Der er mange spørgsmål, der melder sig på banen hele tiden. Min 10-årige dreng er dog mere selvkørende end lillesøster. Han kan godt selv sparre med kammeraterne om en opgave, og han er rimelig disciplineret og har forståelse for, at det er vigtigt, at han laver sine ting. Men det ville dog nok være lidt nemmere, hvis de var ældre, siger Lo Maalue Lynghøj.

Hjemmeundervisning eller ej. Så skal der penge ind til at betale regningerne og det store hus i Kalundborg, den 44-årige kunstner købte for halvandet år siden, da hun vendte hjem til fødebyen efter 18 år i København.

- Det er da klart et stress- element, fordi man ikke har den tid, man normalt har, til at passe sit arbejde. Så det er da en meget presset situation. Især hvis det fortsætter. Men omvendt lykkes jeg alligevel med at få lavet noget kunst, jeg får solgt. Så jeg har det sådan, at min stress ikke må gå ud over børnene. Jeg tager en dag ad gangen, siger hun.

Bøn: Mindre computer Lo Maalue Lynghøj mener dog også, at den usædvanlige hverdag åbner op for mere nærvær end den normale hverdag.

Alle fritidsaktiviteter er aflyst, og det betyder, at hun slipper for at »at lege flextrafik hver eftermiddag«, som hun kalder det med et grin.

Hun har dog en opfordring til landets undervisere og lærere.

- Det kunne altså være rart, at man satte børnene til at bygge et fuglehus eller bage en kage. Altså, hvor de selv skal måle tingene op og så gå i gang. Det åbner op for et andet nærvær, og børnene slipper for at sidde foran en computer dagen lang, siger hun.