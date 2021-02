Enhedslistens nye politiske ordfører varsler opgør med ydelser

Hun overtager efter 36-årige Pernille Skipper, der forlader posten på grund af partiets rotationsprincip, der er indført, for at politikerne ikke vokser fast på Christiansborg.

Villadsen vil føre samme kurs som den afgående politiske ordfører.

- Selvom jeg er ny politisk ordfører, ændrer Enhedslistens politik sig ikke.

- Kort sagt; med mig som politisk ordfører kommer Enhedslisten til at stå for bedre velfærd, mere klimahandling og mindre ulighed.

- Jeg vil arbejde for, at vi fortsætter med at have masser af indflydelse i dansk politik, og at vi forhåbentlig får fremgang i Enhedslisten, siger Mai Villadsen.

Den 29-årige folketingspolitiker har hidtil været klima-, miljø- og naturordfører.

Mai Villadsen varsler desuden et opgør med de offentlige ydelser, som partiet mener er for lave. Hun mener, at kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen gør, at børn vokser op i fattigdom.

- Det kan ikke passe, at det sker i et rigt samfund som det danske og slet ikke med en socialdemokratisk regering, hvor lederen kalder sig "børnenes statsminister". Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

- Derfor skal vi også i den nærmeste tid have gjort noget ved de ydelser, der betyder, at børn vokser op i fattigdom i Danmark, og at mennesker lever på kanten. Vi skal have mindsket børnefattigdommen drastisk i denne valgperiode, siger hun.

Mai Villadsen siger på pressemødet, at der var et kampvalg mellem hende og den mere erfarne Søren Søndergaard, men folketingsgruppen pegede på Villadsen.

Alt afhængig af, hvornår valget falder, regner hun med at være politisk ordfører i endnu en valgperiode.

Men da hun tidligere har været ansat i partiet på Christiansborg, betyder rotationsprincippet, at hun formentlig ikke kan stå i spidsen i mere end én valgkamp.

Hun afviser at kommentere, om hun selv vil ændre på rotationsprincippet. Pernille Skipper mener ikke, at medlemmer, der stemmer for en forlængelse af rotationsprincippet, "fuldstændig træder på Enhedslistens sjæl".

Pernille Skipper fortsætter i Folketinget indtil næste valg, hvor hun ikke genopstiller. Hun bliver ny sundhedsordfører og overtager posten efter Peder Hvelplund, der bliver coronaordfører, som er et nyt ordførerskab.

Han overtager til gengæld Villadsens ordførerskaber.