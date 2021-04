Enhedslisten melder klar til valg med nye ansigter

- Vi går i Enhedslisten efter at øge vores politiske indflydelse i regionen. Det gør vi, fordi vi for alvor skal i gang med den grønne omstilling. Enhedslisten kan sikre den grønne omstilling i regionen, samtidigt med at vi fastholder, at den skal ske på en socialt afbalanceret måde. Det er ikke de fattigste, der skal betale for klimakrisen. Enhedslisten ønsker, at regionen tager førertrøjen på, når det handler om genanvendelse af råstoffer og byggematerialer. Dette skal ske på en måde, som er sikker for naboer til grusgrave, der risikerer både støvgener og voldsom trafik på små veje, udtaler Bruno Jerup i en pressemeddelelse.